Benevento-Turris 3-2: Auteri bagna il ritorno con una vittoria

Il Benevento torna alla vittoria, che mancava da quattro turni, e batte la Turris per 3-2: mister Auteri, tornato alla guida dei giallorossi dopo la storica promozione in B, bagna il ritorno nel Sannio con i 3 punti.

Fedele al suo credo tattico, Auteri schiera il Benevento con il 3-4-3: al netto delle assenze, in difesa fa il debutto il giovane Viscardi, completano il reparto Capellini e Berra; in mediana ci sono Agazzi e Pinato al centro con Masciangelo ed Improta a coprire gli esterni; l'attacco è composto da Ferrante, Marotta e Ciano. Caneo risponde con il 3-5-2 per i corallini: ci sono De Felice e Pavone a guidare l'attacco mentre Maestrelli è il centrale di difesa.

Il Benevento, al primo vero affondo, sfiora il gol: angolo di Ciano, testa di Capellini, grande respinta di Marcone, la palla termina sui piedi di Ferrante che, da pochi passi, coglie il palo. La gioia è solo rimandata di 3': cross di Ferrante dalla destra, tocco di Marotta che diventa un assist per Ciano che, da pochi passi, batte Marcone. La prima frazione si chiude, quindi, con il Benevento avanti di misura.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo ed il Benevento trova il raddoppio al 57': Agazzi serve Improta che entra in area e, da posizione laterale, batte Marcone con un tocco morbido. Un minuto prima della mezzora la Turris dimezza lo svantaggio: De Felice segna con uno splendido tiro da quasi metà campo che coglie di sorpresa Paleari che era fuori dai pali. Il direttore di gara impiega un paio di minuti prima di convalidare il gol in quanto, in un primo momento, l'assistente di destra non aveva segnalato la palla entrata per una svista dovuta al fatto che la stessa sfera aveva colpito il supporto che tiene ancorata la rete al terreno ed era immediatamente ritornata in campo. I giallorossi non demordono e al 41' si riportano sul doppio vantaggio: Ciciretti, entrato da pochi minuti, prende palla sul lato corto di destra dell'area, vi entra e lascia partire un chirurgico sinistro che si insacca sul palo lungo. Sembrerebbe finita ma, al secondo dei 6' di recupero concessi da direttore di gara, la Turris si rifà sotto: De Felice crossa dalla destra sul secondo palo dove trova D'Auria che, al volo, insacca col destro alle spalle di Paleari. Gli ospiti non completano la rimonta ed il triplice fischio sancisce la vittoria del Benevento per 3-2.

IL TABELLINO