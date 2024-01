Novara-Alessandria 1-0, al novantesimo gli azzurri vincono il derby

Poteva essere catalogata come una delle partite più brutte viste negli ultimi anni al “Piola” il derby tra Novara ed Alessandria, due squadre in difficoltà, soprattutto i grigi che sono riusciti a tenere lo zero a zero fino al novantesimo, la rete di Scappini permette alla formazione di Gattuso di fare un passo importante verso quanto meno i play-out. Per gli azzurri una vittoria contro una diretta concorrente che dà morale in attesa di verificare cosa il mercato porterà in casa Novara, con 3-4 innesti di valore Di Munno e compagni potranno puntare anche alla salvezza diretta.

Il Novara ha le occasioni per passare in vantaggio ma il risultato rimane zero a zero All’8’ Calcagni crossa per Urso su cui salva Liverani d’istinto, al 21’ Di Munno lavora un bel pallone in area ma trova sulla sua strada ancora un ottimo Liverani, al 23’ Urso si accentra e impegna l’estremo avversario in angolo. Dopo una fase di stanca la prima giocata di D’Orazio “rischia” di portare in vantaggio il Novara, Liverani però con i pugni sventa la minaccia, l’Alessandria colleziona un paio di calcio d’angoli ma il risultato non cambia.

Scappini entra e segna, vince il Novara La ripresa si apre con un diagonale di Corti bloccato senza troppi patemi da Liverani, al 7’ brivido per il Novara, cross di Pellegrini e girata di Mastalli sventata da Desjardins, all’11’ cross di D’Orazio su cui arrivano tardi Corti e Calcagni. Nonostante i cambi gli azzurri fanno fatica e al 40’ Foresta dal limite dell’area sfiora il palo, addirittura sembra averne di più l’Alessandria ma i padroni di casa al novantesimo con Scappini trovano la rete che decide la partita, nel recupero il Novara sfiora il due a zero e può festeggiare un successo fondamentale.

NOVARA-ALESSANDRIA 1-0

Marcatore: 45’st Scappini

Novara (3-5-2): Desjardins; Boccia (37’st Lancini), Bonaccorsi, Khailoti; Urso, Calcagni, Ranieri, Di Munno (37’st Gerardini), Donadio; Corti (30’st Scappini), D’Orazio (24’st Vilhjalmsson). A disposizione: Boscolo Palo, Mengaldo, Prinelli, Bertoncini, Gerbino, Migliardi, Caradonna, Bagatti. All. Gattuso

Alessandria (3-5-2): Liverani; Ciancio, Rota, Ercolani; Pellegrini, Foresta, Mastalli, Nichetti, Nunzella (15’st Rossi); Gazoul (30’st Magni), Sepe (15’st Pellitteri). A disposizione: Piana, Rimbu, Anatriello, Gega, Salomon, Ndir, Gueli, Vaughn. All. Banchini

Arbitro: Lovison della sezione di Padova.

Note: Corner 4-4. Ammoniti nessuno per il Novara, Gazoul, Foresta, Rossi e Ciancio per l’Alessandria. Spettatori 3245.