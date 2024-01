Novara FC, si presentano i nuovi azzurri

Nell’odierna conferenza stampa tenutasi al “Silvio Piola” il Direttore Generale Pietro Lo Monaco presenta i primi nuovi tesserati azzurri sotto la sua gestione: Edoardo Lancini, Alvaro Ngamba e Árni Vilhjálmsson. Anticipa inoltre che domani atterrerà il quarto, dal Catania, il difensore centrale di sinistra Filippo Lorenzini. “Lo scopo era migliorare e implementare la rosa con giocatori che ci possono garantire una certa competitività in ottica salvezza”.

Edoardo Lancini giunge a titolo definitivo dalla Virtus Entella e firma un contratto fino a giugno 2025 con la maglia numero 79 del Novara. Difensore centrale classe 1994 con il Brescia, squadra in cui è cresciuto, ottiene una promozione in Serie A. Per lui è un “bentornato” visto che a Novara ha già giocato nella stagione 2016/2017 per soli sei mesi ma lasciando comunque un buon ricordo. Di lui Lo Monaco dice che “parlano le sue esperienze, è un calciatore su cui facciamo molto affidamento per costruire una base morale dell squadra, al di là del suo valore intrinseco che è di assoluto livello”. Il difensore parla della squadra “ fatta di tanti giovani perciò sicuramente manca un po’ di esperienza. Bisogna lavorare di squadra. Sono felice di essere tornato, questa è una ripartenza per me: nell’ultimo anno e mezzo ho sofferto anche situazioni non di campo, ora sto bene, voglio rinascere e lo voglio fare insieme a questo club.”

Thadee Alvaro Ngamba, classe 1998 centrocampista camerunese è cresciuto nelle giovanili del Nizza in Francia. Trascorre in Italia la stagione 2017/2018 per poi trasferirsi in Ucraina e Finlandia dove ha disputato l’ ultimo campionato nella massima serie nazionale. Per il Direttore azzurro è un giocatore che “ abbina quantità a qualità “. Ottenuto il transfert internazionale è disponibile per la prossima sfida contro la Pro Patria, sabato alle 18.30 allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio. Di se’ dice:“Mi sento come a casa e fisicamente sto bene. Sono un giocatore con molta energia, mi piace vincere i contrasti”

Árni Vilhjálmsson, attaccante islandese classe 1994, ricco di esperienze in campo europeo ( Svezia, Polonia, Ucraina, Francia e Lituania) vanta l’ esordio in nazionale e presenze nelle qualificazioni di Champions League e Conference League, è il primo innesto di fine anno solare della nuova dirigenza. Su di lui, Lo Monaco: “dove lo volete mettere lo mettete, può diventare attaccante, trequartista, attaccante esterno. È un calciatore polivalente che riesce a ricoprire tutti i ruoli di attacco.” Vilhjálmsson parla in lingua inglese e si dice pronto ad impegnarsi nel progetto Novara per crescere e aiutare la squadra a farlo, anche grazie alle esperienze all’estero, in paesi in cui comunque il calcio è ben praticato.