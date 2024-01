Benevento. Auteri: "Pastina è convocato, lavorato bene in settimana"

Mister Gaetano Auteri, allenatore del Benevento, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa del "Vigorito" in vista dell'impegno dei giallorossi di domani sera in casa della Virtus Francavilla. Queste le parole del tecnico della Strega:

"Il Benevento ha dei principi etici e morali che sono importanti. Pastina è giovane e va aiutato con consigli per crescere. Spero che venga scagionato da tutte le accuse ma nel frattempo gli tendiamo una mano. Sarà aggregato al resto della squadra e poi sarà il campo a decidere se giocherà o meno.

Capellini è stato gestito perché aveva preso una brutta botta nel match con la Turris. Terranova si è allenato bene ma deve ancora recuperare la forma migliore. Berra voglio rimetterlo a destra.

La settimana di allenamenti è stata buona e la cosa mi rende felice. Spero di rivedere in campo i frutti del lavoro. In attacco abbiamo la disponibilità di Bolsius e i miglioramenti di Ciano e Ciciretti, con il primo che è più avanti del secondo quanto a forma. Da registrare anche la crescita di Marotta e Ferrante. I giocatori devono sentirsi tutti importanti, sia chi gioca dall'inizio che chi subentra.

Non sono sorpreso da Talia perché già lo conoscevo: è giovane e può ancora migliorare. Voglio farlo migliorare ma non so se giocherà dall'inizio oppure no.

Kubica ha fisicità, tecnica e una buona difesa della palla. Non può fare altri ruoli perché non ne ha le caratteristiche. Io alleno tutti, anche chi vuole andare via.

Con la Virtus giocheremo sul sintetico al quale ci siamo abituati senza intoppi. Sono in difficoltà ma sono una società che si è consolidata nella categoria. La partita non sarà semplice perché sono un avversario di rispetto.

Gli esterni non devono giocare sulla linea ma tagliare in mezzo e non dare punti di riferimento. I tre di attacco li voglio vicini e pronti a sfruttare gli spazi che si aprono.

Benevento mi piace per vari motivi: è una città diversa dalle altre campane perché c'è ordine ed educazione.

Karic non è il vice Improta perché non ne ha le caratteristiche. Improta sta bene ma, dovesse avere problemi, potremmo utilizzare Berra in quella posizione. Simonetti è duttile: io pensavo avesse solo qualità offensive ma non è così. Lo stimo molto per la sua intelligenza ma il suo utilizzo dipende dal tipo di partita che vogliamo fare".