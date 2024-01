V. Francavilla-Benevento 1-2: Simonetti griffa la vittoria al '95

Il Benevento torna alla vittoria in trasferta, che mancava da novembre, battendo la Virtus Francavilla per 2-1: di Simonetti il gol della vittoria all'ultimo secondo di recupero del secondo tempo.

Auteri riporta Pastina in campo come braccetto di sinistra; in mezzo al campo ci sono Pinato e Agazzi mentre è confermato il tridente con Ciano a supporto di Ferrante e Marotta. Occhiuzzi risponde con Macca alle spalle di Artistico e Polidori mentre è Monteagudo a dirigere la difesa a tre.

Il primo squillo è della Virtus Francavilla all'11': tiro di Ingrosso deviato in angolo da un difensore del Benevento. La replica giallorossa arriva al 24' con un gran tiro di Ferrante che Forte devia in corner. La prima frazione si chiude senza ulteriori grandi emozioni.

Al 6' della ripresa sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Macca che, da distanza ravvicinata, trova un grande intervento di Paleari a negargli la gioia del gol. Al 62' la Virtus passa a condurre: punizione dal limite calciata bassa da Polidori, si accende una mischia che viene risolta da Artistico che batte paleari. Il vantaggio dei ragazzi di Occhiuzzi dura soli 5': cross "panoramico" di Masciangelo dalla sinistra, sul secondo palo c'è Ciano che controlla col petto e batte Forte col sinistro. La gara scorre via senza grossi sussulti fino all'ultimo dei 5' di recupero: Ciciretti imbuca per Simonetti che, dal fondo, mette verso la porta e, complice una "papera" di Forte, insacca in rete. Al triplice fischio, dunque, il Benevento batte la Virtus Francavilla per 2-1.

IL TABELLINO