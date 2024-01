Pro Patria-Novara 3-0, il derby del Ticino è amaro per gli azzurri

Dopo due vittorie consecutive arriva un brutto stop per il Novara che perde lo scontro diretto contro la Pro Patria per tre a zero, un match non giocato bene dagli azzurri che perdono anche Ranieri e Khailoti per infortunio. Ora la salvezza diretta dista sette punti per Calcagni e compagni che sono attesi dalla difficile trasferta di Trento e dal match interno contro il Padova.

Un legno a testa ma la Pro Patria finisce il primo tempo in vantaggio Si fa preferire il Novara nella prima parte di match ma gli azzurri non sono mai pericolosi, al 16’ una punizione di D’Orazio termina lontano dai pali difesi da Rovida, al 24’ grande opportunità per la Pro Patria, calcio d’angolo di Stanzani e colpo di testa di Moretti che centra in pieno la traversa. Al 29’ i padroni di casa passano in vantaggio, Castelli dal limite dell’area non lascia scampo a Desjardins; la partita del Novara gira al 40’, esce Ranieri per infortunio, l’azione seguente Urso con un potente sinistro colpisce il palo e gli azzurri vanno all’intervallo sotto di un gol e senza il loro giocatore faro di centrocampo.

I bustocchi calano il tris, Novara al tappetto La ripresa parte con il raddoppio della Pro Patria, cross di Somma per Castelli che in mezzo a tre difensori azzurri sigla il due a zero che vale anche la doppietta personale; al 13’ diagonale di Urso sventato da Rovida che poi si supera su Corti, qualche responsabilità anche dell’attaccante azzurro che con tutto lo specchio della porta poteva fare meglio. La Pro Patria chiude la partita al 35’ con Moretti che approfitta di una difesa azzurra ai limiti dell’imbarazzante, nel finale i bustocchi potrebbero addirittura calare il poker ma il risultato non cambia più.

PRO PATRIA-NOVARA 3-0

Marcatori: 29’ e 6’st Castelli, 35’st Moretti.

Pro Patria: Rovida, Vaghi (37’st Piran), Ndrecka, Saporetti, Moretti, Stanzani, Pitou (26’st Marano), Fietta (1’st Nicco), Somma (15’st Minelli), Castelli (26’st Parker), Mallamo. All. Colombo

Novara: Desjardins, Urso (14’st Vilhjlamsson), Di Munno (37’st Ngamba), Donadio, Corti, Khailoti (37’st Bonaccorsi), Calcagni, Ranieri (40’Migliardi), Boccia, D’Orazio (14’st Scappini), Lancini. All. Gattuso

Arbitro: Silvestri di Roma.

Note: Corner 1-3. Ammoniti Somma e Vaghi per la Pro Patria, Lancini per il Novara.