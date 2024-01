Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Questi i provvedimenti del Giudice Sportivo avv. Merone riferite alle gare della 19ª giornata del girone F. Eccoli nel dettaglio:

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 AVEZZANO CALCIO AR.L.

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

POLVERINI DARIO ALBERTO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CARNEVALE ANTONIO(CALCIO TERMOLI 1920)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BONTA' FRANCESCO(SAMBENEDETTESE SSDARL)

Per avere a gioco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GALESIO LUIS FABIAN(FOOTBALL CLUB MATESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

GONZALEZ PEREZ SERGIO TOMAS(ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

D'ALESSANDRO MATTEO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

TOMBA ALESSANDRO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

BELLARDINELLI ANDREA(L'AQUILA 1927 SSDARL)

GEMINI MATTEO(SORA CALCIO 1907)

GUBELLINI MATTEO(SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

BARCHI SAMUELE(CALCIO TERMOLI 1920)

MAZZEI ALESSANDRO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

TOMASSINI SIMONE(SAMBENEDETTESE SSDARL)

MONTESI ALESSANDRO(TIVOLI CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

VERON FRANCO GABRIEL(SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

NONNI LEONARDO(CAMPOBASSO F.C.)

FERRANTE FABRIZIO(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

MALDONADO MOROCHO LUIS A.(CAMPOBASSO F.C.)

PANDOLFI LEONARDO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

SIRRI ALEX(SAMBENEDETTESE SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

ZANNI NICOLA(ALMA JUVENTUS FANO1906 SRL)

DAMCEVSKI ALEXANDRE(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

DE SILVESTRO ELIO(AVEZZANO CALCIO AR.L.)

MARINO TOMMASO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

ZAMMARCHI ANDREA(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

CALVOSA ALESSANDRO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

BATTISTA NAZARENO(SAMBENEDETTESE SSDARL)

DI EMMA ANTONIO(TIVOLI CALCIO 1919)

PELLEGRINI THOMAS(TIVOLI CALCIO 1919)

VALENTINI GIANMARCO(TIVOLI CALCIO 1919)

IACULLO FEDERICO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MARESCA BIAGIO(CALCIO TERMOLI 1920)

OUSFAR MONCEF(CALCIO TERMOLI 1920)

THIAW YABA(CALCIO TERMOLI 1920)

FILOSA ANDREA(FOOTBALL CLUB MATESE)

PANDOLFI RICCARDO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

GIULIODORI GIANFRANCO(L'AQUILA 1927 SSDARL)

VENTO EMANUELE(L'AQUILA 1927 SSDARL)

SPINOZZI EMANUELE(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

FRANCOFONTE NICOLO(S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

FORMICOLA GAETANO(SORA CALCIO 1907)

ROSSI ALBERTO(UNITED RICCIONE SRL)

SOUMAHORO MOHAMED AZIZ(UNITED RICCIONE SRL)