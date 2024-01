Casertana-Latina. Pronostici e quote: prevale l'1 ma con pochi gol

Per la 23a giornata del girone C di Serie C, la Casertana, a quota 38 punti in classifica, ospita il Latina, che la segue con un ritardo di 8 lunghezze. I rossoblù di Cangelosi vorranno riscattarsi dalla sconfitta subita nel derby contro il Benevento e proseguire la propria corsa nelle zone nobili della classifica. Il Latina, dal canto suo, sarà a caccia di punti che le permettano di restare attaccata al treno play-off.

Per i quotisti, ad essere favoriti sono i padroni di casa: il segno “1” su IamBET è dato a 1,73 e a 1,72 su Bet365. L’“X” paga 3,40 volte la posta su IamBET, 3,30 su Eurobet e 3,25 su Bet365. La vittoria degli ospiti, segno “2”, frutterebbe 4,10 volte la giocata su IamBET ed Admiralbet e 4 volte su Gazzabet.

Si prevede un match con poche reti sul tabellino, ragion per cui l’Under è quotato 1,63 su IamBet, 1,60 su Eurobet e Gazzabet.