Benevento. Auteri: "Con il Taranto è già un crocevia stagionale"

In vista del match di domani allo "Iacovone" di Taranto contro i rossoblù locali, Mister Gaetano Auteri, allenatore del Benevento, ha fatto il punto della situazione con i giornalisti presenti nella sala stampa del "Vigorito". Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Il Taranto è un'ottima squadra che ha mostrato continuità. Puntano ai play-off. Capuano allena bene le sue squadre, questa partita può essere un piccolo crocevia della stagione.

Improta, nonostante qualche problema, sta bene e ci sarà. Paleari e Masciangelo sono recuperati così come Ferrante. Capellini sta bene ma, se non dovesse farcela, sono tranquillo perché Terranova è in netta crescita.

Gli attaccanti stanno tutti bene, anche se il virus che ci ha colpiti ha dato qualche problema. Sono in crescita anche gli ultimi arrivati Starita e Lanini che si stanno abituando ai nostri schemi.

A metà campo ho qualche dubbio perché ho a disposizione diversi elementi validi. Agazzi è cresciuto e continuerà a crescere. Pinato non gioca nel suo ruolo ideale ma lui, Talia o Simonetti saranno titolari. Su Karic e Tello non ho novità.

I tifosi vanno rispettati e hanno il diritto di manifestare dissenso. L'ambiente è reduce da anni di delusioni e le civili contestazioni ci stanno. Sta a noi invertire la rotta e mostrare attaccamento alla maglia. Se lo faremo allora arriveranno gli applausi perché i tifosi tifano per la maglia.

Abbiamo una idea tattica a prescindere dalla singola partita. Il gruppo è fatto di ragazzi disponibili anche se il mercato aperto non aiuta. Nel calcio di oggi se hai qualità ma non corri di partite se ne vincono poche.

In difesa, a livello numerico, non ci sono problemi perché Viscardi può fare bene. El Kaouakibi è andato via perché alcune volte i calciatori non accettano la competizione.

In generale la condizione è migliorata anche perché di intoppi ce ne sono stati pochi e quindi non siamo stati rallentati".