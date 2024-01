Coppa Seconda e Terza categoria, le sfide dei quarti di finale

Le vincenti dei cinque gironi di Coppa Piemonte Seconda e Terza categoria del raggruppamento novarese, unita alle tre migliori seconde classificate, Borgo Ticino, Borgolavezzaro, Castellettese, Lumellogno, Olimpia Sant'Agabio, Riviera d'Orta, Rmantin e Romagnano, hanno conosciuto questo oggi il proprio destino nei quarti di finale della competizione che porterà ad incoronare la formazione che succederà al Carpignano nell'albo d'oro novarese della competizione tramite i sorteggi tenutisi questa mattina presso gli uffici della Delegazione provinciale di Novara, alla presenza - fisica o virtuale - di quasi tutte le società coinvolte e del padrone di casa e delegato provinciale Michele Verdicchio che si è avvalso dell'aiuto del consigliere regionale Agostino Guarnieri.

Le squadre, che scenderanno in campo in gara unica mercoledì 21 febbraio, giocheranno in casa della prima nominata nella fase di estrazione dei quarti di finale - anche se sono possibili eventuali inversioni previo accordo tra le due società - e sono state così suddivise:

1) Romagnano-Borgolavezzaro

2) Rmantin-Riviera d'Orta

3) Castellettese-Borgo Ticino

4) Olimpia Sant'Agabio-Lumellogno

Di particolare fascino il primo accoppiamento che mette di fronte le due capoliste dei rispettivi gironi, A e B, della Seconda categoria 2023-24 che erano quotate tra le candidate addirittura per la possibile finale provinciale: solo una tra il Romagnano di Sacchi e il Borgolavezzaro di Vivacqua andrà avanti e diventerà di diritto la favorita numero uno alla vittoria finale.

Si ripropone invece la sfida già vista nel girone B tra Castellettese e Borgo Ticino, un derby ticinese che ha già visto la squadra di Annarumma prevalere nella sfida di Coppa (0-2 al "Gigi Meroni") ma soccombere in campionato (3-1), equilibrio che rende frizzante la lotta per il passaggio del turno.

Il Rmantin, da secondo classificate nel girone C finito al fotofinish con tre squadre a pari merito che è costato il passaggio del turno allo Sporting Borgolavezzaro, finalista della scorsa stagione, ha pescato il difficile scoglio rappresentato dal Riviera d'Orta che ha vinto abbastanza agevolmente il girone A in cui è rimasto a bocca asciutta il Mezzomerico, nonostante la seconda piazza ottenuta però con soli cinque punti conquistati così come il Suno, che ha lasciato la competizione solo in virtù della peggior differenza reti (+1, rispetto al +2 dello stesso Rmantin e al +4 del Borgo Ticino) dopo aver strappato il secondo posto nel girone C a San Maurizio e Dormelletto.

E' una sorta di derby anche l'ultima sfida, quella tra Olimpia Sant'Agabio, che il girone al cardiopalma l'ha invece vinto, e Lumellogno, arrivato secondo nel girone a cinque con una media punti di 2,25 superiore a quella di tutte le altre seconde classificate: le formazioni di Vecchio e Lepore si conoscono bene per la comune appartenenza al girone B di Seconda categoria, dove nel turno d'andata hanno impattato con un salomonico 0-0, e puntano forte sulla Coppa anche per ridare colore ad una stagione che, in campionato, non le vede certo al momento tra le protagoniste più accreditate per un soddisfacente risultato di clsssifica.

Il cammino di Coppa per la stagione 2023-24