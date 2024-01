Taranto-Benevento 2-2: giallorossi rimontati per due volte

Il Benevento sfiora la quarta vittoria consecutiva dall'arrivo di Auteri in panchina e impatta per 2-2 sull'ostico campo del Taranto dopo essere andato per due volte in vantaggio.

Auteri conferma il 3-4-3 con Capellini al centro della difesa, Talia a dirigere le operazioni in mediana e Lanini a guidare il tridente offensivo. Capuano, anch'egli con il 3-4-3, si affida all'ex Kanoute per scardinare la difesa giallorossa.

Al primo affondo, dopo 6', il Benevento passa in vantaggio: angolo di Ciano, serie di rimpalli in area tarantina, Berra piazza la zampata vincente e mette alle spalle di Vannucchi. La gioia degli ospiti, però, dura poco: dopo 5', infatti, al Taranto viene assegnato un calcio di rigore per fallo di mano di Pastina. Dagli 11 metri va Kanoute che non lascia scampo a Paleari. La prima frazione si chiude in parità.

Anche nella ripresa, il Benevento colpisce nei primi minuti: Ciano prende palla e lascia partire un sinistro dal limite la cui parabola si spegne nell'angolino basso alla destra di Vannucchi, inutilmente proteso in tuffo. Purtroppo per il Benevento, però, anche questa volta il vantaggio dura poco: al 59', cross dalla destra, Kanoute fa da sponda e Simeri, entrato da poco e al debutto con il Taranto, insacca di testa il gol del 2-2. Dopo 5' di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi: Taranto e Benevento pareggiano per 2-2.

IL TABELLINO