Monza-Sassuolo 1-0, Colpani colpisce i neroverdi

Il Sassuolo privo del suo totem Domenico Berardi perde all'U Power Stadium di Monza e vede la classifica sempre più calda. 1-0 il risultato in favore della formazione di Raffaele Palladino grazie alla rete di Colpani, il quale torna al gol dopo due mesi e mezzo.

La partita dei neroverdi non è stata delle più semplici, Thorstvedt l'unico a creare qualcosa dalle parti di Di Gregorio. Dall'altra parte gran giornata di Dany Mota che fa impazzire Tressoldi, sempre più in difficolta il centrale neroverde, e serve un gran assist per la rete di Colpani. La classifica degli emiliani piange, appena un punto sopra il quartultimo posto del Cagliari.