Novara FC, pronta a risalire

Si chiude il calciomercato invernale che per il Novara FC significa una vera e propria rivoluzione. Sono ben 11 gli acquisti di mercato mentre salgono a 8 le cessioni (più Martinazzo e Saidi): oltre Scaringi e Bagatti già salutati in precedenza, si aggiungono Simone Rossetti che firma una risoluzione consensuale (e scrive un messaggio di rammarico sui social) passando al Livorno in serie D, Lorenzo Catania che si trasferisce temporaneamente all'Olbia, Samuele Gerbino anche per lui Serie D al Carpi e Ludovico D'Orazio che dopo essere rientrato alla sua società di appartenenza (Spal) firma un contratto vicino a casa, con il Latina. Rimarranno probabilmente fuori lista Savini, Gerardini e Boscolo Palo. Alla conferenza stampa al "Silvio Piola" di ieri il Direttore Generale Pietro Lo Monaco fa il punto della situazione: "Abbiamo cambiato tanto, l'organico è nelle condizioni di potersi salvare. Se eravamo in fondo alla classifica un motivo ci sarà, ora l'organico è nelle condizioni per poter tirare fuori il Novara da questa incresciosa situazione", consapevole che il mercato di gennaio è particolare soprattutto per il tempo che serve al gruppo ad amagalmarsi. Si presentano quindi gli ultimi arrivi in casa azzurra, seppur lo abbiano già fatto in campo.

Thomas Schiro', classe 2000 ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Crotone: "Sono un centrocampista macino, ricopro più ruoli come mezzala e mediano. Per me è un ritorno a casa, avevo già fatto quattro anni con il settore giovanile del Novara, cresciuto con il desiderio di giocare al "Piola".Di Bari e Vuthaj mi hanno invogliato dicendomi che per me sarebbe potuta essere una grande occasione. Ho vinto cinque titolo giovanili con la maglia dell'Inter e non ho rimpianti".

Accursio Bentivegna, indossa la maglia numero 18 azzurra , a titolo temporaneo dalla Società Sportiva Juve Stabia. Attaccante nato a Sciacca, cresce nelle giovanili del Palermo con cui, a soli 18 anni, esordisce in serie A. Alle tre stagioni in rosanero in massima serie colleziona esperienze in Serie B in prestito a Como e Ascoli. In Serie C conquista 150 presenze ed indossa la maglia della nazionale fino al'U20. "Mi piace puntare l'uomo, tentare la giocata e ovviamente fare gol. Lo scorso anno ero già stato vicino al Novara, avevo sentito mister Marchionni".

Stefano Minelli, classe 1994 per 180 centimetri di altezza arriva a titolo definitivo come portiere dalla Feralpi Salò collezionando 150 presenza oltre un'esperienza più che positiva con il Perugia con cui vince il campionato di Serie C. "Non ho giocato tanto negli ultimi anni ma l' ho fatto spesso quando ero più giovane. La forza di un portiere sta nel riscattarsi, non vedo l' ora della prossima partita per dimostrarlo"

Adrian Cannavaro, difensore, figlio di Paolo e nipote di Fabio. Giunge a titolo definitivo dall' Unione Sportiva Sassuolo Calcio, giovanili in cui è cresciuto. Si afferma anche nella formazione di primavera per poi essere chiamato in prima squadra per allenarsi e giocare qualche amichevole. Con maglia numero 28 si presenta:"Ho sempre fatto il difensore guardando mio padre e mio zio e sappiamo cosa vuol dire Cannavaro in Italia ma io provo a farmi conoscere per quello che sono io".

Liam Kerringan, centrocampista irlandese arriva da Como, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. Arriva a giocare nella massima serie del campionato nazionale irlandese e poi acquistato dal Como che lo porta in Serie B. Numero 17 a Novara in lingua inglese:"Sono laureato in economia , conoscevo Gattuso perché lui aveva allenato a Como e sono molto felice di ritrovarlo qui."

E dopo la conferenza l'ultimo acquisto che conclude la rivoluzione azzurra: Antonio Caravaca, il secondo under della rosa (oltre Cannavaro) centrocampista classe 2004, viene acquistato dal Novara FC a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Sorrento Calcio 1945. Nasce e cresce calcisticamente in Spagna, nell'FC Barcellona, fino ad arrivare allUnder 19 passando al Sorrento ad inizio stagione ed ora approda alla cupola, a conclusione di un calcio mercato invernale prolifico tutto firmato Pietro Lo Monaco.