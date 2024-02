Benevento-Brindisi 2-0: Lanini e Starita la chiudono nei primi 45'

Il Benevento inanella il quinto risultato utile consecutivo, tutti da quando c'è Auteri in panchina, battendo il Brindisi per 2-0: al "Vigorito", hanno deciso il match le reti di Lanini e Starita, entrambe al primo timbro in maglia giallorossa.

Auteri conferma il solito 3-4-3: difesa invariata con Capellini al centro; in mediana debutta Nardi che si posiziona accanto ad Agazzi; in attacco c'è Lanini al centro con Ciano e Starita larghi. Il Brindisi risponde con il 3-5-2 con Bunino attaccante avanzato e Pinto a dargli manforte.

Il primo squillo della partita è del Benevento dopo soli 3': Ciano ci prova dal limite ma Saio mette in angolo. Al 13' i giallorossi passano in vantaggio: angolo di Ciano dalla destra, Lanini, dimenticato dalla difesa ospite, è ben appostato sul secondo palo e mette in rete di testa. Passano 9' ed i padroni di casa raddoppiano: Agazzi va al cross dalla destra, al centro dell'area c'è Starita che, ancora di testa, batte Saio. Nel finale di tempo, Ciano ci prova su punizione ma Saio devia in corner. Al riposo si va, dunque, sul 2-0.

Nella ripresa il Benevento gestisce bene il vantaggio concedendo poco agli ospiti che si fanno vedere dalle parti di Paleari al 55' con Bunino: l'attaccante del Brindisi si viene a trovare a tu per tu con Paleari che, però, gli respinge la conclusione. Al 65' Ferrante, entrato al posto di Lanini, libera il sinistro ma Saio mette sopra la traversa. Cinque giri di lancette dopo è Paleari ad essere protagonista con due ottimi interventi: il primo su un diagonale di Bunino, deviato in angolo; il secondo su colpo di testa di Bagatti sugli sviluppi del precedente angolo. Sul capovolgimento di fronte il Benevento va vicinissimo al terzo gol: Masciangelo mette al centro un pallone che Ferrante dovrebbe solo spingere in rete ma l'ex Ternana manda incredibilmente a lato. Dopo 5' di recupero, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi: il Benevento batte il Brindisi per 2-0.

IL TABELLINO