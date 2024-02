Lega Pro e Sportradar AG portano a Benevento l'Integrity Tour

L’Integrity Tour giunge al suo quarto appuntamento. Il progetto, con cui Lega Pro e Sportradar AG, tramite lo strumento della formazione mirano a combattere le pratiche di match fixing ed ogni tipo di frode sportiva, è stato ospitato dal Benevento Calcio all’interno dello stadio "Ciro Vigorito".

Un impegno costante quello di Lega Pro e di Sportradar AG, in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori AIC, che è testimoniato dalla presenza del Vicepresidente Lega Pro Giovanni Spezzaferri, accompagnato da Giovanni Marchi e Alice Fraccari anch’essi di Lega Pro, del Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG Marcello Presilla e del Referente Territoriale Aic Danilo Coppola.

Ai loro interventi, che hanno evidenziato come la tutela dei valori dello sport dev’essere oggetto di formazione quotidiana, hanno partecipato i dirigenti e i calciatori della prima squadra del Benevento Calcio seguiti da una rappresentanza del settore giovanile giallorosso con i giovani dell'Under 17 Nazionale.

Il Club Manager del Benevento Calcio Alessandro Cilento ha parlato così del progetto: “L'Integrity Tour della Lega Pro è un'iniziativa molto importante per promuovere e preservare l'integrità nello sport. Attraverso questo tour, vengono organizzati incontri e workshop per sensibilizzare i giocatori, gli allenatori, i dirigenti e gli appassionati sulle tematiche legate alla corruzione, al doping e a qualsiasi forma di violazione dell'etica sportiva. È fondamentale promuovere e difendere i valori dello sport, garantendo una competizione leale e trasparente. Solo così possiamo preservare l'integrità del calcio e assicurare che sia uno spettacolo sano e genuino per tutti gli appassionati”.