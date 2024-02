Benevento. Auteri: "Il prossimo trittico da pochi margini di errore"

Conferenza stampa della vigilia per mister Gaetano Auteri: il tecnico del Benevento ha risposto alle domande dei giornalisti in vista del match di domani sera in casa del Crotone. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

Ciano ed Improta hanno smaltito l'influenza e sono disponibili. Ci aspettano tre gare ravvicinate e sceglieremo anche in base a questa esigenza. La forma è buona e questo è sicuramente positivo.

Il Crotone è forte e ha calciatori di categoria. Noi siamo alla ricerca di continuità e miglioramenti; rispetto all'andata sono cambiate entrambe le squadre. Visto come giocano loro sarà un bel confronto in campo. Abbiamo lavorato bene in settimana: dovremo difendere bene e attaccare di squadra.

Per le prossime tre partite i calcoli li faremo in base alla forma sia dei singoli che collettiva. Sono tranquillo perché tutti i calciatori a disposizione sono di qualità. Tutti avranno spazio. Ora pensiamo al Crotone, poi alle altre. La classifica non la guardo, dobbiamo solo vincere più partite possibili e sappiamo come farlo.

Poiché queste tre partite arrivano a febbraio non ci sono margini di errore ma non ci dobbiamo pensare, il nostro compito è giocare bene e vincere.

Terranova, Ciciretti e Simonetti avranno il loro spazio, anche dall'inizio, nelle prossime tre partite. Stanno tutti e tre bene e ho la loro massima disponibilità".