Serie C, C. Arbitri della 26a: Calzavara a Benevento, Perri a Foggia

Queste le designazioni arbitrali per le partite valide per la 26a giornata del girone C di Serie C, in programma oggi, 14 febbraio, e domani:

ACR MESSINA – SORRENTO

Silvia Gasperotti - Rovereto

Andrea Pasqualetto - Aprilia/Ionut Eusebiu Nechita - Lecco

Dario Madonia - Palermo

BENEVENTO – AUDACE CERIGNOLA

Andrea Calzavara - Varese

Giuseppe Luca Lisi - Firenze/Marco Sicurello - Seregno

Luigi Pica - Roma 1

CASERTANA – MONTEROSI TUSCIA

Luigi Catanoso - Reggio Calabria

Mario Pinna - Oristano/Gianluca Scardovi - Imola

Andrea Recupero - Lecce

FOGGIA – MONOPOLI

Mario Perri- Roma 1

Vincenzo Pedone - Reggio Calabria/Santino Spina - Palermo

Alessandro Recchia - Brindisi

JUVE STABIA – BRINDISI

Gabriele Sacchi - Macerata

Giuseppe Lipari - Brescia/Francesco Picciche’ - Trapani

Alessandro Colelli - Ostia Lido

LATINA – CATANIA

Valerio Pezzopane - L’Aquila

Simone Asciamprener Rainieri - Milano/Pierpaolo Carella - L’Aquila

Simone Palmieri - Avellino

PICERNO – CROTONE

Antonino Costanza - Agrigento

Roberto Allocco - Alba – Bra/Nicola Morea - Molfetta

Giuseppe Vingo - Pisa

POTENZA – AVELLINO

Eugenio Scarpa - Collegno

Simone Piazzini - Prato/Federico Linari - Firenze

Davide Gandino - Alessandria

TARANTO – GIUGLIANO

Ermes Fabrizio Cavaliere - Paola

Simone Biffi - Treviglio/Giacomo Bianchi - Pistoia

Giuseppe Lascaro - Matera

VIRTUS FRANCAVILLA – TURRIS

Gabriele Scatena - Avezzano

Domenico Castro - Livorno/Manuel Marchese - Pavia

Riccardo Bernardini - Ciampino