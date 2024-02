Atalanta-Sassuolo 3-0, è notte fonda

Ormai è caduta libera per il Sassuolo, nella giornata di ieri è arrivata l'ennesima sconfitta, questa volta in casa dell'Atalanta. 3-0 il risultato in favore dei ragazzi di Gasperini grazie alle reti di Pasalic, Koopmeiners e Bakker.

I neroverdi appaiono quasi rassegnati alla sconfitta, senza nessun segnale di reazione. L'assenza di Berardi incide e non poco, ma questo non basta a giustificare un periodo negativo che va avanti da inizio anno. Contro l'Atalanta, sul risultato di 1-1, c'è stato addirittura un doppio rigore fallito da Pinamonti, sbagliato, ribattuto e fallito nuovamente. Sintomo di un'annata storta che rischia di finire nel peggiore dei modi.

La classifica recita:Empoli 22Sassuolo 20Verona 20Cagliari 19Salernitana 13.

Alla prossima c'è Sassuolo-Empoli, una gara da non sbagliare per i neroverdi.