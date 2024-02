Benevento-Sorrento 4-0: Ciciretti superstar, i giallorossi dilagano

Il Benevento, nel match della 28a giornata del girone C di Serie C, supera con un perentorio 4-0 il Sorrento e sale al secondo posto in classifica alle spalle della Juve Stabia che resta, però, a +7.

Auteri conferma il 3-4-3: Capellini comanda la difesa; Pinato e Nardi formano la coppia di centrali di metà campo; Masciangelo ed Improta presidiano le fasce mentre Lanini guida l'attacco con Ciciretti e Starita a supporto. Maiuri risponde schierando il suo Sorrento con il 3-5-2: Di Somma è il centrale di difesa; l'ex Cuccurullo compone la cerniera di metà campo con La Monica e De Francesco mentre la coppia Ravasio-Vitale forma il reparto d'attacco.

Il primo tempo non riserva grandi emozioni fino al 42' quando Vitale, per il Sorrento, lascia partire un bolide che si stampa sul palo a Paleari battuto. Brivido, dunque, per il Benevento poco prima di rientrare negli spogliatoi per l'intervallo.

Nella ripresa lo spartito della gara cambia radicalmente con l'ingresso in campo di Ciano e Simonetti per Starita e Masciangelo. Al 50' filtrante di Ciciretti per Improta che, dal lato corto di destra dell'area ospite, mette al centro per Ciano che calcia una prima volta e trova la respinta di Del Sorbo, il pallone resta sulla linea e la punta marcianisana deve solo appoggiare in fondo al sacco. 7' dopo, Ciciretti dal limite scalda il sinistro ma la palla termina di un soffio fuori dando solo l'impressione del gol. Il fantasista romano, però, vede solo rimandato l'appuntamento col gol che arriva al 62': servito da Ciano sul vertice destro dell'area, lascia partire un sinistro a giro vellutato che non lascia alcuno scampo a Del Sorbo. Comincia la girandola di sostituzioni da entrambe le parti e, ancora una volta, i cambi premiano Auteri: Bolsius, entrato al posto di Lanini, si mette in proprio, entra in area da sinistra, evita un avversario e lascia partire una rasoiata che, per la terza volta, batte Del Sorbo. Sembrerebbe finita, col Sorrento che rinuncia ad attaccare ma il Benevento non è sazio ed in pieno recupero Simonetti, con un bolide dalla distanza, fissa lo score finale sul 4-0 per il Benevento.

IL TABELLINO