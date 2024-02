Benevento. Auteri: "Il gruppo sta crescendo, non guardo la classifica"

Il tecnico del Benevento, mister Gaetano Auteri, ha risposto alle domande dei media al termine del match vinto dai giallorossi contro il Sorrento per 4-0 al "Vigorito". Queste le parole del trainer dei sanniti:

"Nel primo tempo non siamo stati continui e non siamo riusciti a destabilizzare la loro linea difensiva. Nella ripresa siamo migliorati nel possesso e la qualità ha fatto il resto.

Ciano è un ragazzo fantastico e non lo scopro oggi: è un professionista esemplare ed è un piacere allenarlo. Ho una rosa ampia e devo essere bravo a dosare le caratteristiche anche in base alle fasi della partita.

Il collettivo sta crescendo e anche tanti singoli, come Pinato, stanno crescendo. Agazzi non è uscito perché stava facendo male ma perché devo fare delle scelte. Dobbiamo allenarci per una sana competizione anche al nostro interno perché questo fa bene al gruppo. Bolsius, al di là del gol, ha quel tipo di qualità: è entrato bene e mi fa piacere vederlo crescere.

I cambi sono importanti e ora che ce ne sono cinque possiamo sfruttare la fortuna di avere una rosa ampia e di qualità. Ciciretti? Deve scordare il passato, continuare su questa linea e pensare alla prossima.

Pastina l'ho tolto per evitare rischi visto che era ammonito: non so che tipo di problema abbia accusato ma sarà squalificato per la prossima quindi avrà tempo di recuperare.

Mancano 9 partite alla fine e siamo a -7: dobbiamo pensare solo a vincerle tutte, se gli altri faranno altrettanto vorrà dire che saranno stati più bravi di noi.

Starita è un giocatore forte e di qualità ed in una stagione un momento di appannamento può starci".