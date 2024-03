Benevento-Foggia. Pronostici e quote: giallorossi nettamente favoriti

La 29a giornata del girone C di Serie C mette di fronte Benevento e Foggia che si giocheranno i tre punti in palio nel match di domani sera al "Vigorito". Giallorossi e rossoneri arrivano da opposte situazioni sia di classifica che di risultati: i padroni di casa, reduci dal 4-0 sul Sorrento, hanno inanellato 9 risultati utili consecutivi; gli ospiti, che nell'ultima partita hanno battuto il Crotone, sono meno continui ma hanno comunque totalizzato 9 punti nelle ultime tre partite.

I bookmaker vedono favorito il Benevento con l'1 che è dato a 1.49 su IamBet, l'X a 3.40 su Bet365 ed il 2 a 6 su AdmiralBet. Nonostante il poker giallorosso dell'ultimo turno ed il 2-1 del Foggia sul Crotone, è l'"Under 2,5" ad essere più gettonato: meno di 3 gol sono quotati 1.65 su Iambet, 1.63 su DaznBet e 1,61 su Bet365.