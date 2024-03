Verona-Sassuolo 1-0, è notte fonda. Berardi out in barella

Non c'è pace per il Sassuolo. Nonostante il doppio cambio in panchina, prima Bigica ed ora Ballardini, i risultati non cambiano. Dopo la brutta sconfitta di Mercoledì contro il Napoli per 6-1, arriva un'altra sconfitta, questa volta in un scontro diretto importantissimo contro il Verona. 1-0 in favore dei clivensi grazie alla rete di Swiderski al minuto 79. La classifica è sempre più critica, ora i neroverdi sono al penultimo posto a -3 dalla zona salvezza occupata proprio dal Verona.

Oltre al danno arriva la beffa, che forse fa ancora più male: al 60' Berardi crolla a terra dopo un rinvio sbagliato di Montipò tenendosi la gamba destra. L'esterno neroverde esce in barella con le mani sugli occhi. La diagnosi, non ancora confermata, parlerebbe della rottura del tendine d'Achille. Se sarà effettivamente cosi ci vorranno 6/7 mesi per rivedere in campo Mimmo. Per lui stagione finita e Addio Europeo con l'Italia.