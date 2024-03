Serie D, domani si giocano tre recuperi. Gare e arbitri

In attesa del prossimo turno di campionato, il 6 marzo è tempo di recuperi in Serie D con tre partite in programma: si comincia alle ore 14 con Atletico Uri-San Marzano, a seguire alle ore 14.30 Matese-Alma Juventus Fano, e alle ore 15 Pinerolo-Borgosesia.

Le tre gare, inizialmente in programma lo scorso 25 febbraio, furono rinviate per consentire ad alcuni calciatori di rispondere alla convocazione della Rappresentativa di Serie D, impegnata alla “Viareggio Cup”.

Programma e designazioni arbitrali:

Girone A (28ª giornata)

Pinerolo-Borgosesia

Arbitro: Giovanni Moro di Novi Ligure

Assistenti: Dario Roscelli di Chiavari e Davide Adinolfi di Salerno

Girone F (24ª giornata)

F.C. Matese-Alma Juventus Fano

Arbitro: Adrian Lupinski di Albano Laziale

Assistenti: Giovanni Martino di Cassino e Manuel De Lucia di Frosinone

Girone G (24ª giornata)

Atletico Uri-San Marzano

Arbitro: Andrea Scarano di Seregno

Assistenti: Fabio Cattaneo di Monza e Dario Fantaccione di Cinisello Balsamo

Fonte foto: F.C. Matese