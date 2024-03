Serie D/F: dieci calciatori squalificati, tutti per una giornata

Dieci giocatori sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo di serie D, Aniello Merone, in relazione alle partite della 25ª giornata.

Squalificati i tre espulsi di giornata Magi Galluzzi (Vigor Senigallia), Vechiarello Alejo Marco(Calcio Atletico Ascoli) e Ndoj Orlando(United Riccione Srl) mentre erano diffidati Mancini Alessandro(Almajuventus Fano1906 Srl), Marini Alex Marco(F.C. Vigor Senigallia), Albanesi Flavio(Real Monterotondo Scalo), Calisto Alessio(Real Monterotondo Scalo), Bonello Gabriele(Roma City F.C. A.S.D.), Arrigoni Marocco Andrea(Sambenedettese Ssdarl), Valentini Gianmarco(Tivoli Calcio 1919).

Un turno di squalifica per l’allenatore Giancarlo Riolfo (United Riccione) per cumulo di ammonizioni.

Tra i dirigenti, è stato squalificato fino al 30 luglio 2024, Battisti Alessandro(Tivoli Calcio 1919), espulso per aver assunto "un atteggiamento minaccioso e intimidatorio" nei confronti dell'arbitro e dei componenti della panchina ospite.

I provvedimenti:

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 7/2024

BATTISTI ALESSANDRO(TIVOLI CALCIO 1919)

Per avere, nel corso del primo tempo, invitato i propri tesserati ad abbandonare il terreno di gioco in segno di protesta nei confronti del Direttore di gara. Nella circostanza si avvicinava alla panchina della squadra avversaria con fare minaccioso insultandone i componenti. Alla notifica del provvedimento disciplinare si portava a distanza ravvicinata dell'Arbitro e di un suo Assistente con fare minaccioso e nell'abbandonare il terreno di gioco si avvicinava all'allenatore della squadra avversaria con fare intimidatorio profferendo espressione offensiva ai tesserati avversari. (R AA)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 3/2024

FERRETTI MATTIA(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro.

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MACERATESI DANIELE(REAL MONTEROTONDO SCALO)

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 5/ 5/2024

MASSI MASSIMO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

Per aver rivolto reiterate espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

RIOLFO GIANCARLO(UNITED RICCIONE SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

GRANIERI MIRKO(TIVOLI CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SCARAMUCCI MAURIZIO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

CAPPELLACCI ROBERTO(L AQUILA 1927 SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAGI GALLUZZI ENRICO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

VECHIARELLO ALEJO MARCO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

NDOJ ORLANDO(UNITED RICCIONE SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

MANCINI ALESSANDRO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

MARINI ALEX MARCO(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

ALBANESI FLAVIO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

CALISTO ALESSIO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

BONELLO GABRIELE(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

ARRIGONI MAROCCO ANDREA(SAMBENEDETTESE SSDARL)

VALENTINI GIANMARCO(TIVOLI CALCIO 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

VALENTINO DOMENICO(CALCIO ATLETICO ASCOLI)

VESI MARCO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

DI RENZO LUCA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

SAMB FALOU NDIAYE(UNITED RICCIONE SRL)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

MANCA NICOLO(REAL MONTEROTONDO SCALO)

SCOGNAMIGLIO MATTIA(ROMA CITY F.C. A.S.D.)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

PESARESI DENIS(F.C. VIGOR SENIGALLIA)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

URBINATI GIANLUCA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

SALVATORE STEFANO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

BUCCHI GIOVANNI(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

TONELLI SIMONE(UNITED RICCIONE SRL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

DI NARDO ANTONIO(CAMPOBASSO F.C.)

CALVOSA ALESSANDRO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

FORIGLIO MAICOL(L AQUILA 1927 SSDARL)

MASTRANTONI DAVIDE(SORA CALCIO 1907)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MARESCA BIAGIO(CALCIO TERMOLI 1920)

MANFRELLOTTI SALVATORE(FOOTBALL CLUB MATESE)

SETOLA EMMANUELE(FOOTBALL CLUB MATESE)

GIACCHINA ALBERTO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

URSO NICCOLO(FORSEMPRONESE 1949 SD.ARL)

VERON NICOLAS(SORA CALCIO 1907)

PANAIOLI LORENZO(TIVOLI CALCIO 1919)

CESARONI NICOLO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

RICCI MEHDI(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

COLARELLI PIERPAOLO(CALCIO TERMOLI 1920)

DI FILIPPO NICOLAS(CAMPOBASSO F.C.)

CUCCINIELLO FRANCESCO PIO(CHIETI F.C. 1922 S.R.L.)

DI SANTO EMANUELE(L AQUILA 1927 SSDARL)

VANNUCCI DIEGO(LAVAGNESE 1919)

BENVENUTI GABRIELE(REAL MONTEROTONDO SCALO)

TRIBELLI PIETRO(SORA CALCIO 1907)

ANZALONE MATTIA(VASTOGIRARDI)

GARGIULO GIUSEPPE(VASTOGIRARDI)