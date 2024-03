Calcio molisano in lutto. A trent'anni ci lascia Gabriele Di Vito

Calcio molisano in lutto per la morte di Gabriele Di Vito trent’anni, calciatore dilettante, da pochi mesi in forza al Guardialfiera, molto conosciuto negli ambienti del calcio locale. Di Vito si è sentito male al termine dell’allenamento di ieri sera. A nulla sono valsi i soccorsi dei compagni e dei sanitari del 118 accorsi sul posto.

Fin da subito la notizia del malore si è diffusa, fino al tragico aggiornamento. Sotto choc le comunità di Guardialfiera e di Campomarino, dove Di Vito risiedeva. Lascia la compagna Teresa e il piccolo Giovanni di appena due anni.

Rinviata al 24 marzo la gara Guardialfiera-Biccari che doveva disputarsi domenica.