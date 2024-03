Škoda Fabia Young Edition: l'auto pensata per giovani e neopatentati

Si chiama Young Edition ed è il nuovo allestimento di Škoda Fabia dedicato ai più giovani e ai neopatentati. Grazie a diversi accorgimenti estetici, soluzioni innovative e motorizzazioni molto versatili, Fabia Young Edition è la scelta giusta per chi cerca un'auto "smart", completa e confortevole.

La nuova versione della city car Škoda, si presenta con un'attenzione meticolosa ai dettagli estetici, grazie cerchi in lega da 15" neri che ben si abbinano alle calotte degli specchietti retrovisori e che donano un tocco di dinamicità. I colori metallizzati disponibili per la carrozzeria includono il vivace Blu Race, il sofisticato Bianco Luna e il moderno Grigio Grafite.

All'interno, l'abitacolo accoglie gli occupanti con una combinazione di tecnologia avanzata e comfort. La strumentazione digitale offre una visione chiara delle informazioni di guida, mentre il sistema per l'infotainment Amundsen con schermo da 9,2 pollici si distingue per la sua interfaccia intuitiva e la connettività wireless, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La dotazione tecnologica è ulteriormente arricchita da due prese USB-C, che consentono di tenere carichi i dispositivi elettronici, mentre la comodità dell'avviamento senza chiave semplifica l'ingresso e l'avvio del veicolo. Škoda Connect, inoltre, offre la possibilità di connettere ad Internet il sistema di infotainment della propria vettura. In questo modo si consente l'accesso a servizi online di navigazione e informazione che permettono di controllare a distanza alcune funzioni del veicolo, come lo sblocco delle portiere, attraverso l'applicazione per smartphone MyŠkoda. Oltre a questo, Škoda Connect consente di accedere ad una serie di informazioni in tempo reale sul traffico online, permettendo così di evitare eventuali ostacoli sul percorso in modo da poter raggiungere in tempo la propria destinazione.

Per quanto riguarda la sicurezza e gli aiuti alla guida, la Fabia Young Edition mantiene la dotazione dell’allestimento Selection: fari a Led anteriori e posteriori, sei airbag, cruise control, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, assistente al mantenimento di corsia, riconoscimento della segnaletica stradale e monitoraggio della stanchezza del conducente.

Progettata per adattarsi alle esigenze di una vasta gamma di guidatori, inclusi i neopatentati, la Škoda Fabia Young Edition offre due opzioni di motorizzazione: il 1.0 MPI da 80 CV e il 1.0 TSI da 95 CV. Due motori che offrono prestazioni equilibrate e affidabili per un'esperienza di guida sicura e confortevole.

Per il mese di marzo, Škoda Fabia Young Edition è disponibile a partire da 149 € al mese (TAN 2,49% e TAEG 3,72%). Anticipo 2.800 € - 36 mesi - Valore Futuro Garantito alla scadenza o a 30.000 Km pari alla Rata Finale di 12.506,94 €.

Altri dettagli e le informazioni su tutti gli allestimenti della quarta generazione di Škoda Fabia sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand, punto di riferimento per tutti gli automobilisti campani. La concessionaria si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.