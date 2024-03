Giugliano-Benevento 1-2: Lanini e Ciciretti la ribaltano in 4 minuti

Il Benevento allunga a 12 la striscia di partite senza perdere dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Giugliano arrivata in rimonta.

I giallorossi devono fare a meno di Berra al posto del quale c'è Terranova, con Capellini che scala come terzo di destra; mediana affidata a Karic e Nardi con Improta e Simonetti larghi; in attacco, a supporto di Lanini, ci sono Ciciretti e Starita. Bertotto risponde con il 4-3-3 con Maselli in cabina di regia e Salvemini a guidare l'attacco.

Sono i padroni di casa a sbloccare la partita al 28': Salvemini protegge palla al limite dell'area giallorossa e serve Baldè che la controlla col sinistro e, col medesimo piede, calcia un diagonale che non lascia scampo a Manfredini. Dieci minuti dopo il Benevento sfiora il pari: Simonetti la mette al centro, sulla sfera deviata da Cargnelutti arriva Starita che calcia in porta ma trova una grande respinta di Russo. Sul finire della prima frazione, è ancora il portiere dei padroni di casa a salvare il risultato respingendo una conclusione di Simonetti potente ma centrale. Al riposo si va sull'1-0.

Nella ripresa in campo si vede un altro Benevento e, dopo soli 4', i giallorossi pareggiano: Simonetti la mette al centro, sulla sfera deviata da Cargnelutti arriva Starita che calcia in porta ma trova una grande respinta di Russo. I ragazzi di Auteri, sulle ali dell'entusiasmo, vanno ancora all'attacco: Ciciretti prova la conclusione ma trova la deviazione con la mano di un difensore; per l'arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Ciciretti che batte Russo. Al 56' i padroni di casa vanno vicini al pareggio: Karic gestisce male un pallone nei pressi della propria area, Salvemini ne approfitta e prova il diagonale sul quale Manfredini si distende ed impedisce alla sfera di entrare in rete. Gli ospiti gestiscono bene la partita e portano a casa la vittoria che consente di mantenere la seconda posizione a -6 dalla capolista Juve Stabia in attesa del match delle "vespe" di domani.