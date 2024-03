adidas, la nuova maglia dell'Italia con i colori del tricolore

Con EURO 2024 all'orizzonte, adidas e la FIGC hanno svelato una nuova collezione di prodotti pensata per le squadre nazionali italiane di calcio. Questa collezione non riguarda solo le squadre maschili e femminili ma si estende anche al beach soccer, al futsal e agli eSports, segnando un nuovo capitolo nella collaborazione tra il noto brand sportivo e la FIGC.

Il pezzo forte della collezione è la "Home Jersey", che farà il suo debutto ufficiale domani, 21 marzo, nell'amichevole contro il Venezuela a Fort Lauderdale. Questa maglia si distingue per il rispetto della tradizione azzurra con un'innovazione significativa: per la prima volta le spalle sono decorate con i colori del tricolore italiano, una fusione tra l'eredità di adidas e i simboli nazionali. Un dettaglio unico è rappresentato dalla texture della maglia creata con un codice binario che riproduce la lettera "i", simbolo dell'Italia, un elemento che ritroviamo anche nella versione "Away", su sfondo bianco.

Sul retro del colletto della maglia casalinga spicca la frase “L’Italia chiamò”, un richiamo al famoso inno nazionale italiano, mentre sul petto sinistro campeggia lo stemma della FIGC. Il design è completato da dettagli bianchi sui fianchi e da pantaloncini bianchi abbinati a calzettoni azzurri.

Anche la maglia "Away" attinge ispirazione dalla bandiera italiana con inserti rossi e verdi su un corpo bianco, mentre il colletto blu Savoia, il logo adidas e lo stemma della FIGC enfatizzano ulteriormente l'identità italiana. Questo kit debutterà a New York il 24 marzo, in un match contro l'Ecuador.

Sam Handy, Senior Vice-President Product & Design di adidas, ha dichiarato: “È impossibile parlare delle maglie della Nazionale italiana senza sentire addosso l'eredità, estesa da decenni, di prodotti bellissimi e design eleganti. Con le maglie di quest'anno per i Campionati Europei UEFA 2024, siamo lieti di aver proseguito questo percorso con una gamma di prodotti che si rifà a quell'eredità, pur proiettandosi verso il futuro. Siamo certi che i tifosi apprezzeranno la novità di portare il tricolore sulle maniche della maglia home, al contempo la tecnologia HEAT.RDY di nuova generazione sarà apprezzata dai giocatori in campo in termini di comfort e traspirabilità.”