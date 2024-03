Serie C, C. Arbitri della 34a: De Angeli a Monterosi, Drigo a Potenza

Queste le designazioni arbitrali per le partite della 34a giornata del girone C di Serie C in programma i prossimi 23-24-25 marzo:

AUDACE CERIGNOLA – TURRIS

Antonino Costanza - Agrigento

Franck Loic Nana Tchato – Aprilia/Stefano Franco - Padova

Giuseppe Lascaro - Matera

AVELLINO – PICERNO

Gabriele Scatena - Avezzano

Simone Biffi – Treviglio/Egidio Marchetti - Trento

Giuseppe Maria Manzo - Torre Annunziata

BRINDISI - VIRTUS FRANCAVILLA

Daniele Virgilio - Trapani

Emanuele Renzullo - Torre del Greco/Andrea Barcherini - Terni

Gabriele Totaro - Lecce

CASERTANA S.P.A. – TARANTO

Filippo Giaccaglia - Jesi

Andrea Cravotta - Citta' di Castello/Vittorio Consonni - Treviglio

Giuseppe Costa - Catanzaro

CATANIA – GIUGLIANO

Stefano Milone - Taurianova

Andrea Pasqualetto – Aprilia/Stefania Genoveffa Signorelli - Paola

Luigi Pica - Roma 1

JUVE STABIA - ACR MESSINA

Mattia Caldera - Como

Alessandro Parisi – Bari/Marco Matteo Barberis - Collegno

Antonio Spera - Barletta

LATINA – FOGGIA

Edoardo Manedo Mazzoni - Prato

Alessandro Marchese – Napoli/Alberto Rinaldi - Pisa

Niccolo' Turrini - Firenze

MONOPOLI – SORRENTO

Michele Delrio - Reggio Emilia

Luca Landoni – Milano/Giuseppe Lipari - Brescia

Alessandro Silvestri - Roma 1

MONTEROSI TUSCIA – BENEVENTO

Luca De Angeli - Milano

Fabio Dell'Arciprete – Vasto/Davide Rignanese - Rimini

Mario Leone - Avezzano

POTENZA – CROTONE

Mattia Drigo - Portogruaro

Emanuele Fumarulo – Barletta/Antonio Aletta - Avellino

Domenico Mirabella - Napoli