Benevento. Auteri: "Sconfitta metabolizzata, concentrati sul finale"

Mister Gaetano Auteri, allenatore del Benevento, ha risposto alle domande dei media dalla sala stampa del "Vigorito" in vista dell'impegno di domani dei giallorossi sul campo del Monterosi. Queste le parole del tecnico della Strega:

"Ciciretti è convocato, non ci sono stati particolari problemi; sull'utilizzo faremo le nostre valutazioni fino all'ultimo. La sconfitta col Monopoli è stata metabolizzata e abbiamo analizzato gli errori commessi. Quella di domani sarà una partita simile alla scorsa con di fronte un avversario che è stato rivoluzionato dal mercato invernale. Loro si giocheranno molto e quindi daranno il massimo. Dal canto nostro dovremo avere lo stesso ardore agonistico per far si che le nostre qualità vengano ottimizzate.

La mia squadra ha temperamento ed ogni partita ha una storia a se. Il percorso che abbiamo fatto e che stiamo seguendo ci ha dato delle certezze sulle quali fare affidamento. Siamo cresciuti e segniamo con regolarità ma dobbiamo fare il definitivo salto di qualità che ci consenta di diventare davvero forti.

L'assenza di Lanini non deve caricare nessuno di ulteriori responsabilità. Tutti hanno avuto le proprie opportunità e nessuno ha mai manifestato atteggiamenti negativi. Fisicamente stiamo tutti bene e abbiamo consapevolezza e argomenti da mettere in campo.

Ferrante si è sempre impegnato e tiene alla maglia. Non so se sarà titolare ma non ci sono mai stati problemi di impegno altrimenti li avremmo già risolti.

Il Monterosi è una squadra fisicamente strutturata sia in difesa che in attacco. Hanno cambiato molto nell'ultimo mercato aumentando il valore dell'organico. In ballo hanno anche i loro contratti quindi daranno sicuramente il massimo.

L'obiettivo più concreto che abbiamo è quello di confermare il secondo posto ma per farlo servono vittorie: già questa sarebbe una grande cosa.

Al mio arrivo non mi è stato chiesto di andare in B ma di cominciare un percorso basato un rapporto reciproco. Le scelte si fanno in due ma ora non voglio parlare di contratti. Siamo concentrati sulle partite che mancano: ognuno di noi dovrà meritare sul campo qualcosa.

Benedetti è un ottimo professionista ed ha avuto le sue occasioni ma non ha avuto la crescita che si saremmo aspettati. Nonostante si sia sempre allenato bene, ad oggi ha altri calciatori avanti a sé.

Karic non è stato convocato perché ha preso una botta alla cervicale mentre per Bolsius si tratta di scelta tecnica".