Monterosi-Benevento 1-1: Pinato illude, Vano la rimette in parità

Il Benevento viene fermato sull'1-1 dal Monterosi, in trasferta, e vede sempre più lontana la possibilità di primato: al gol di Pinato ha risposto Vano per i padroni di casa.

Auteri modifica l'assetto dei giallorossi schierandoli con il 3-4-1-2: Terranova comanda la difesa con Berra e Pastina ai lati; in mediana, Talia e Nardi sono i centrali con Improta e Simonetti larghi; Pinato supporta le due punte Starita e Perlingieri, quest'ultimo in campo a sorpresa con Ferrante che finisce in tribuna. Scazzola risponde con il 3-5-2: Mbende guida il reparto arretrato mentre Vano e Silipo compongono il tandem d'attacco.

Il primo tempo è da sbadigli fino alla mezzora quando Perlingieri entra nell'area del Monterosi seminando il panico, la palla finisce sui piedi di Simonetti che calcia ma trova la respinta di Forte. Al 45' i giallorossi vanno vicini al gol ancora con il giovane Perlingieri la cui conclusione viene fermata sulla linea da Piroli. La prima frazione si chiude a reti inviolate.

Il Monterosi ricomincia la gara all'attacco sfiorando il vantaggio con Parlati il cui colpo di testa, arrivato sugli sviluppi di un corner, viene deviato sulla linea da un provvidenziale intervento di Terranova. Al 55' sono gli ospiti a rendersi pericolosi: conclusione di Perlingieri che coglie il palo, sul pallone si fionda Starita ma il suo tiro viene fermato da Forte con un ottimo intervento. Cinque giri di lancette dopo gli ospiti passano in vantaggio: Starita serve Improta, l'esterno entra in area e mette al centro per Pinato che, da pochi passi, insacca. La gioia dei giallorossi dura, però, soli 7': sugli sviluppi di un piazzato, conclusione acrobatica di Fantacci, grande parata di Paleari ma sulla respinta del portiere giallorosso il più lesto è Vano che mette in rete. Il Benevento continua a pressare alla ricerca del sorpasso ma, dopo 7' di recupero, al triplice fischio, il punteggio resta sull'1-1.

IL TABELLINO