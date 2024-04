Serie C, C. Arbitri della 35a: Perri a Benevento, Scatena a Foggia

Queste le designazioni arbitrali per le gare della 35a giornata del girone C di Serie C in programma i prossimi 5-6-7 aprile:

ACR MESSINA - MONTEROSI TUSCIA

Domenico Mirabella - Napoli

Michele Colavito – Bari/Manuel Cavalli - Bergamo

Giuseppe Costa - Catanzaro

BENEVENTO - JUVE STABIA

Mario Perri - Roma 1

Mattia Regattieri - Finale Emilia/Matteo Pressato - Latina

Mattia Ubaldi - Roma 1

CROTONE – BRINDISI

Marco Di Loreto - Terni

Andrea Zezza - Ostia Lido/Francesco Picciche' - Trapani

Gianpasquale Tedesco - Battipaglia

FOGGIA - CASERTANA S.P.A.

Gabriele Scatena - Avezzano

Giacomo Monaco – Termoli/Giorgio Ermanno Minafra - Roma 2

Alessandro Gervasi - Cosenza

GIUGLIANO – MONOPOLI

Gabriele Sacchi - Macerata

Marco Toce – Firenze/Federico Linari - Firenze

Daniele Virgilio - Trapani

PICERNO - AUDACE CERIGNOLA

Andrea Ancora - Roma 1

Giuseppe Cesarano - Castellammare di Stabia/Michele Decorato - Cosenza

Emanuele Boccuzzo - Reggio Calabria

SORRENTO – LATINA

Enrico Gemelli - Messina

Marco Sicurello – Seregno/Manfredi Scribani - Agrigento

Riccardo Tropiano - Bari

TARANTO – POTENZA

Lorenzo Maccarini - Arezzo

Vincenzo Russo – Nichelino/Vincenzo Marra - Agropoli

Valerio Crezzini - Siena

TURRIS – AVELLINO

Marco Emmanuele - Pisa

Giorgio Ravera – Lodi/Michele Piatti - Como

Andrea Calzavara - Varese

VIRTUS FRANCAVILLA – CATANIA

Matteo Centi - Terni

Marco Croce - Nocera Inferiore/Davide Conti - Seregno

Fabio Rosario Luongo - Napoli