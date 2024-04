Cavese e Trapani tornano in Serie C: la stagione perfetta

Nel panorama calcistico italiano, la giornata di ieri segna un importante traguardo per due storiche squadre: la Cavese e il Trapani hanno ufficialmente conquistato la promozione in Serie C. Questo successo arriva dopo tre intense stagioni di assenza dalla Lega Pro durante le quali entrambe le squadre hanno dimostrato impegno, determinazione e un desiderio ardente di ritornare ai livelli che la storia e la tradizione richiedono.

La conquista matematica della vittoria nei rispettivi gironi di Serie D ha permesso a Cavese e Trapani di assicurarsi un posto in Serie, testimoniando non solo la loro superiorità nel corso della stagione regolare ma anche l'importante lavoro di squadra e la gestione societaria che sta dietro a questi risultati. La promozione in Serie C rappresenta un passo significativo verso il rilancio e la riaffermazione nel panorama calcistico nazionale, nonché una ricompensa per il duro lavoro e la dedizione di giocatori, staff tecnico e dirigenti.

Il Presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha espresso il suo entusiasmo e le sue congratulazioni a entrambe le società estendendo i suoi auguri a calciatori e dipendenti per il successo ottenuto. Il benvenuto ufficiale in Serie C è accompagnato dall'augurio di Marani e dell'intera Lega Pro per un futuro ricco di soddisfazioni e successi nella prossima stagione sportiva.