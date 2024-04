Coppa Italia Dilettanti: Solbiatese e Paternò si sfideranno a Firenze

Il prossimo 11 maggio alle ore 15:00, il Centro di Formazione Federale “Gino Bozzi” di Firenze ospiterà l'attesa finale della 57ª edizione della Coppa Italia Dilettanti, che vedrà fronteggiarsi le squadre di Solbiatese e Paternò. Questo importante appuntamento calcistico è stato fissato dopo la conclusione dei campionati di Eccellenza, con l'ultima giornata in Sicilia programmata per il 28 aprile e in Lombardia il 5 maggio.

Conformemente da regolamento del torneo la partita potrebbe estendersi oltre i tempi regolamentari se le squadre dovessero concludere i 90 minuti in parità. In tal caso sono previsti tempi supplementari seguiti, se necessario, dai tiri di rigore per determinare il vincitore del trofeo.

L'evento rappresenta un'occasione significativa per entrambe le squadre impegnate a dimostrare il proprio valore in una delle competizioni più prestigiose per le società dilettantistiche italiane.