Benevento-Latina 4-0: giallorossi sicuri del terzo posto finale

Il Benevento si riprende dalla sconfitta nel derby contro l'Avellino e supera con un rotondo 4-0 il Latina al "Vigorito".

Solito 3-4-3 per Auteri con Capellini a comandare la difesa, Talia-Nardi coppia di centrocampo e Lanini a guidare l'attacco giallorosso. Fontana risponde schierando il Latina con il 3-4-2-1: c'è Vona al centro della difesa, mentre è Mastroianni il riferimento offensivo dei nerazzurri.

E' il Latina ad aprire le ostilità con un colpo di testa di Paganini, al 3', su invito di D'Orazio: Paleari mette in angolo. Al 6' replica il Benevento: Talia serve Lanini che manca la conclusione, sulla palla arriva Masciangelo che vede ribattersi la conclusione sulla linea. Al 32' i giallorossi passano in vantaggio: splendida punizione di Lanini da posizione defilata che non lascia scampo a Guadagno. L'ultima azione degna di nota della prima frazione la firmano gli ospiti con un colpo di testa di Marino, su corner di Dall'Oglio, che termina alta sulla traversa. Negli spogliatoi si va col punteggio di 1-0 per il Benevento.

Nella ripresa il Latina ci prova un paio di volta su sviluppo di calci piazzati ma senza mai impensierire davvero Paleari. Il Benevento, complici anche i cambi decisi da Auteri, cambia marcia e raddoppia: al 76' è Bolsius, che ha sostituito Lanini, a siglare il 2-0 su azione di contropiede facendo passare la sfera tra le gambe di Guadagno. Quattro minuti dopo è Ferrante a mettere la firma sul 3-0 con un colpo di testa su preciso angolo di Ciano, entrato da 1' al posto di Pinato. Lo stesso fantasista marcianisano, al secondo dei 3' di recupero concessi dal direttore di gara, si concede la gioia del gol segnando un rigore che egli stesso si era procurato subendo fallo in area da parte di Vono. Al triplice fischio, quindi, il Benevento batte il Latina per 4-0 e si assicura matematicamente il terzo posto in campionato sfruttando anche i risultati maturati sugli altri campi dalle dirette concorrenti.

IL TABELLINO