Aggrappati ad un filo

Non è facile fare niente in questo lunedì che doveva essere di liberazione ed invece è più che mai pieno di recriminazioni e rimpianti. Sembrava impossibile raggiungere la salvezza diretta e invece l’abbiamo avuta ad un passo, esattamente ad un paio di minuti. Avremmo vinto contro il Fiorenzuola che sarebbe venuto a Novara in gita, senza i diffidati e con la testa più che mai ai play-out; non ci saremmo fatti sfuggire questa occasione, fa male anche scriverlo ma è la verità, vincendo a Trieste avremmo mantenuto la categoria. Con i se e con i ma non si è mai fatta la storia e non la si farà mai, ero tra quelli che pensava e scriveva che i punti persi nel finale erano bilanciati da quelli fatti nel girone d’andata, ora il saldo è decisamente negativo e anche le decisioni arbitrali, chi mi conosce sa quanto non mi piace parlare di questo, iniziano a essere troppo discutibili; il palo di Ongaro a Vicenza, i rigori contro, il contatto dubbio in area prima del due a due della Triestina, solo per parlare delle ultime due trasferte, iniziano a esserci troppe analogie con l’ultima retrocessione dalla B alla C.

C’è una cosa che accumuna il nefasto Novara-Entella del 18 maggio a Novara-Fiorenzuola e una cosa molto diversa, sicuramente non retrocederemo dopo il match di domenica; prima di affrontare i liguri avevamo perso una clamorosa occasione a Perugia con una rete “mangiata” da Puscas di affrontare in casa un Entella senza motivazioni, invece sappiamo tutti come è andata. Il Fiorenzuola ci proverà in tutti i modi per avere il fattore campo ai play-out che è un vantaggio non da poco; non sono tanto preoccupato per il match che dovranno fare gli azzurri, si giocherà per vincere anche perché abbiamo dimostrato a ripetizione di non essere in grado di mantenere un risultato. Ho letto che ci bastano tre pareggi per mantenere la categoria, con la “pareggite” di questi ultimi mesi che affligge Urso e compagni dovremmo essere tranquilli, io non lo sono per niente. Guardando il ruolino di marcia del Fiorenzuola io vedo una squadra che tra le mura amiche ha fatto molto bene ultimamente e al contrario che in trasferta risulta fragile; l’ottimismo per domenica nasconde preoccupazione per la doppia sfida, ve lo immaginate un Novara che perde anche solo di una rete l’andata e deve vincere per forza al “Piola”? Meglio di no.

Pensiamo una partita alla volta e speriamo di recuperare Calcagni per domenica e magari qualcun altro, dobbiamo cavalcare le buone prestazioni dell’ultimo periodo. Chiudo con una considerazione piuttosto banale, se giochiamo come nella maggior parte dei match, diciamo quasi tutti, del girone di ritorno, ci salviamo.

Forza Novara Sempre!!!