Possibili scenari

Cala come una mannaia il rumore del percorso del Novara FC a sussurrarci con la voce tagliente di quante volte siamo stati ad un passo dal “quel tanto così”, dalla vittoria, dalla conquista, dalla risalita. Ultimo ma non dimenticato, il verdetto di sabato scorso al “Nereo Rocco”, partita disputata contro la quarta in classifica - la Triestina - finita in un pareggio nel recupero che sbeffeggia ancora una volta i ragazzi di Gattuso, meritevoli di aver tenuto testa nonostante infortuni e recuperi fisici in corso di giocatori importanti, ad una squadra forte e determinata.

Domenica 28 aprile 2024 finisce la regular season con la 38^ e ultima giornata di campionato alla fine della quale saranno 3 le squadre retrocesse di categoria esclusa la ventesima che nel nostro girone A è l’Alessandria già matematicamente scivolata in D (e che partirà con 6 punti di penalizzazione a causa di 4 deferimenti). Nel campionato di serie C ci saranno 6 squadre il cui destino verrà determinato dai play out nella gara di andata prevista per domenica 12 maggio 2024 e quella di ritorno prevista per domenica 19 maggio 2024, quest’ultima giocata in casa della squadra meglio classificata nella stagione regolare. I play out verranno giocati da 4 squadre per ogni girone (dalla 16^ alla 19^), con sfide incrociate dove le penultime sfideranno le quintultime mentre le terzultime, invece, le quartultime. Al termine della gara di ritorno la squadra sconfitta retrocede di categoria, in caso di pareggio dopo i due scontri di andata e ritorno, rimarrà a galla la squadra meglio piazzata in classifica al termine del campionato. Se però il distacco in classifica tra penultima e quintultima (o tra terzultima e quartultima) è di 8 punti o superiore, la peggio messa retrocede senza dibattere i play out.

Attualmente la situazione del girone A è questa:

16^ posto Pergolettese 42 punti

17^ posto Novara 40 punti

18^ posto Fiorenzuola 38 punti

19^ posto Pro Sesto 32 punti

Se la Pergolettese non vincesse a Gorgonzola contro la Giana Erminio, la Pro Sesto non vincesse contro la Pro Patria nell’ultima gara di domenica e se noi battessimo il Fiorenzuola al “Piola”, possiamo scongiurare i play out mantenendo la permanenza in categoria.

La bellezza del calcio sta nel vivere imprese assurde ed inattese in cui spesso sono le contingenze e gli episodi singoli a fare la differenza, dettati da scelte quasi primordiali, a darci una scarica elettrica carica di tensione. Allo stesso tempo crediamo nella fatica e nel lavoro costante che sicuramente ripagherà con frutti maturi una squadra ben capace di aggredire e controllare le partite, le emozioni e gli avversari togliendo loro qualsiasi riferimento. Una squadra geometrica nel pensare, visionaria nel credere.

Domenica 28 aprile 2024, ora 16.30, Stadio “Silvio Piola”, Novara.

Sarà il nostro QUI ed ORA.