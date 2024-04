Benevento. Auteri: "Col Catania partita da dentro o fuori"

In vista della gara di sabato in casa del Catania, mister Gaetano Auteri, allenatore del Benevento, ha risposto alle domande dei media nella consueta conferenza stampa pre-partita. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"Terranova e Pinato sono convocati per sabato. Terranova ha avuto solo una leggera distorsione e oggi lo abbiamo tenuto a riposo mentre Pinato abbiamo preferito gestirlo. Il Catania è forte e si gioca tutto proprio come noi.

Abbiamo calciatori importanti in diffida e ne terremo conto. Agazzi e Karic possono fare bene e possiamo gestire la situazione senza per questo indebolirci o snaturarci.

I gol risolvono i problemi degli attaccanti e anche in attacco abbiamo diverse alternative. Bolsius e Ciano sono entrati a gara in corso col Latina e hanno giocato bene. Quella col Catania è una partita fondamentale e con una vittoria avremmo buone possibilità di secondo posto. Sento che vincendo possiamo scavalcare l'Avellino.

Non dobbiamo sentirci appagati dalla certezza del terzo posto e dobbiamo andare in campo motivati. Non consentirò cali di tensione.

Karic può giocare anche come esterno ma, tenendo cono delle diffide, giocherà al centro. Abbiamo deciso di concedere più tempo a Ciciretti ed Improta con quest'ultimo che è più avanti rispetto al primo. La diffida di Paleari non preoccupa. Manfredini è un ragazzo straordinario e potrebbe giocare ma non per la diffida di Paleari".