Catania-Benevento 1-0: decide Cianci, giallorossi terzi a meno che...

Il Benevento esce sconfitto dal "Massimino" di Catania: gli etnei vincono di misura con un gol di Cianci nei minuti finali della prima frazione ed ottengono la salvezza ed, in virtù della vittoria della Coppa Italia, accedono alla fase nazionale dei play-off.

Auteri lascia in panchina i diffidati: Manfredini prende il posto di Paleari tra i pali; Terranova si piazza al centro della difesa; in mediana ci sono Agazzi e Karic; l'attacco è guidato da Lanini con Starita e Bolsius a supporto. Il Catania di Zeoli risponde con il 3-5-2 con in attacco a coppia formata da Cianci e Di Carmine.

Catania vicino al gol già al 9' con Castellini che devia di testa un corner dalla sinistra: la palla sbatte sulla traversa e torna in campo. Replica del Benevento al 28': Masciangelo serve Bolsius che, da ottima posizione, manda sul fondo. I giallorossi ci provano poco dopo con Karic ma Furlan è attento. Al 38' è Di Carmine a testare i riflessi di Manfredini: il portiere giallorosso risponde presente. Il signor Frascaro, arbitro dell'incontro, assegna 4' di recupero e nel primo dei minuti aggiuntivi i padroni di casa passano in vantaggio: angolo dalla destra, palla all'altezza del dischetto, Cianci calcia ma trova la sagoma di Viscardi; il pallone torna al calciatore dei siciliani che batte di nuovo trovando il gol. Al riposo si va, dunque, sull'1-0.

La ripresa è priva di emozioni, eccezion fatta per una punizione del subentrato Ciano nel finale che scheggia la traversa. Come detto in apertura, il Catania è salvo e dovrà attende l'inizio della fase nazionale per cominciare la propria avventura nei play-off; i giallorossi terminano al terzo posto a meno che non venga accolto il ricorso che il Taranto ha presentato presso il Collegio di Garanzia dello Sport: se i pugliesi dovessero ottenere almeno due dei quattro punti di penalizzazione subiti, sarebbero loro a finire sul terzo gradino del podio con i ragazzi di Auteri che scivolerebbero al quarto posto.

IL TABELLINO