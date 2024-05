Novara-Fiorenzuola 2-0, le due squadre si ritroveranno agli spareggi

Una doppietta di Urso permette al Novara di battere due a zero il Fiorenzuola e assicurarsi il vantaggio del fattore campo nei play-out proprio contro la compagine di Tabbiani, è un successo tuttavia amaro perché gli azzurri con soli due punti in più dei tanti persi nei finali di partita negli ultimi due mesi sarebbero stati salvi. Le due squadre si incontreranno per la quinta e sesta volta in stagione, finora (gli scongiuri sono d’obbligo per i tifosi novaresi) ha sempre vinto il Novara.

Urso scatenato, il Novara va all’intervallo avanti di due reti Novara vicinissimo al vantaggio al 15’ con Ongaro che al termine di una splendida azione personale colpisce il palo, sulla ribattuta Bentivegna esita troppo e Di Munno calcia a lato. Al 17’ Gerardini calcia dal limite dell’area alto sulla traversa, al 26’ il Novara passa in vantaggio, Ongaro detta il passaggio in profondità per Urso che con un sinistro potente e preciso batte Sorzi. Prima dell’intervallo ci prova Boccia ma calcia alto sulla traversa e al 45’ancora Urso con un sinistro fotocopia della prima rete manda in visibilio il “Piola” segnando la rete del raddoppio per un ottimo Novara che ha concretizzato al meglio le occasioni avute.

Pochi sussulti, ci saranno ancora due episodi di Novara-Fiorenzuola La ripresa si apre con un assist al bacio di Gerardini per Urso che clamorosamente fallisce la tripletta personale a pochi passi dalla porta, il match crolla di intensità, il Novara arretra il baricentro, il Fiorenzuola non fa niente per riaprire la partita anche perché un pareggio servirebbe a poco a Ceravolo e compagni, le speranze azzurre si infrangono prima sul gol del Pro Patria e poi su quello della Pergolettese, sarà play-out proprio tra Novara e Fiorenzuola.

NOVARA-FIORENZUOLA 2-0

Marcatore: 26’ e 45’Urso.

Novara: Minelli, Urso, Bonaccorsi, Bertoncini, Gerardini, Di Munno, Ongaro (34’st Willihamsson), Khailoti (23’Migliardi), Bentivegna (34’st Corti), Ranieri, Boccia. All. Gattuso

Fiorenzuola: Sorzi, Potop, Nelli, Bocic (8’st Morello), Ceravolo (18’st Alberti), Cremonesi, Mora (1’st Busatti), Brogni, D’Amico (18’st Anelli), Di Gesù, Reali. All. Tabbiani

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Note: Ammoniti Khailoti e Di Munno per il Novara, Mora per il Fiorenzuola. Spettatori 2500ca.