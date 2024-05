Il cartone animato “Holly e Benji- Due Fuoriclasse “ è tratto dal manga “Capitan Tsubasa” di Yōichi Takahashi ed ha come protagonisti Oliver Hutton, un ragazzino di 12 anni che sogna di vincere i mondiali di calcio in Giappone. Holly si trova a giocare con il fortissimo portiere che stima, Benjamin Prince, nella squadra New Team che diventa una delle compagini giovanili giapponesi più forti conquistando la vittoria del campionato nazionale nella finale contro la Mappet, la squadra del temutissimo Mark Lenders. Il campo da calcio nell’ottica televisiva sembrava lunghissimo tanto ci mettevano i giocatori a percorrerlo mentre i 90 minuti della partita, con la tecnica cinematografica dello slow motion, raddoppiavano di durata, proprio come gli ultimi 180 minuti - reali però - che il Novara FC dovrà passare in campo giocandosi una posta in palio altissima: la permanenza in Serie C.

Nonostante la doppietta del nostro di Oliver (Urso) che ha determinato la vittoria del Novara contro il Fiorenzuola nell’ultima giornata della stagione regolare di campionato, la salvezza diretta ci è scivolata dalle mani. La vittoria della Pro Sesto contro la Pro Patria e della Pergolettese contro la Giana Erminio, per calcoli matematici, ci costringono ad affrontare i play out proprio contro il Fiorenzuola nella gara di andata prevista dalla Lega per il 12 maggio 2024 alle ore 18.00 al Velodromo “Pavesi” di Fiorenzuola e quella di ritorno prevista per il 19 maggio 2024 nello stadio di casa “Silvio Piola”. Il vantaggio degli azzurri è quello, su cui ovviamente non appoggiarsi, di potersi salvare in caso di pareggio in entrambe le competizioni. Se Oliver Hutton inizialmente era un attaccante per poi diventare un centrocampista, Oliver Urso, esterno sinistro è il diventato il top scorer nella squadra di Gattuso per un totale di 7 gol, 5 realizzati nelle ultime 4 partite a pari merito, nel girone A della Serie C, con Andrea Mazzarani della Pergolettese, Marcelo Jonathan Kevin Varas del Padova e Tomi Petrovic del Trento. Solo un gol di vantaggio per Fabio Giovanni Ceravolo proprio del Fiorenzuola che di lavoro però fa l’attaccante come gli imprendibili Facundo Lescano della Triestina, il nostro ex Francesco Galuppini che festeggia la B con il Mantova e Rocco Daniele del Legnago a quota 14 reti per ognuno.

Dopo 40 anni, ad aprile dello scorso anno, la saga manga di Holly e Benji chiude il suo corso con la pubblicazione di “Captain Tsubasa - The Final” che conclude le avventure dei campioni nipponici. A noi bastano meno di 20 giorni per scrivere un finale che tutti speriamo possa essere azzurro.