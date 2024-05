Nuovo Škoda Kodiaq: "open space" tecnologico e sostenibile

Più spazio, più stile, più contenuti hi-tech. Con la seconda generazione di Kodiaq, Škoda fa un deciso passo in avanti che porta il più grande SUV di casa a un livello superiore, su cui debuttano anche un nuovo concetto di interni e la tecnologia ibrida.

Più lungo di 6 centimetri, rispetto alla versione precedente, il nuovo Kodiaq si presenta con un profilo aerodinamico ottimizzato nei minimi dettagli. Dal punto di vista estetico, presenta un cofano scolpito sul quale spicca il logo Škoda rivisto, completato da una finitura opaca denominata Unique Dark Chrome. Molto accattivante la cornice esagonale della griglia anteriore, che può essere illuminata su richiesta tramite 14 elementi luminosi che creano una suggestiva striscia tra i fari. Sotto la griglia anteriore si trova un'ampia presa d'aria, contornata da due "air curtain".

I nuovi gruppi ottici, TOP LED Matrix di seconda generazione, vantano il 50% in più di segmenti luminosi rispetto alla versione precedente, garantendo una luminosità superiore del 15% e contribuendo così a migliorare la sicurezza durante la guida. Anche i gruppi ottici posteriori possono essere full LED e sono dotati di una funzione di benvenuto animata e di indicatori di direzione anch'essi dinamici.

All'interno, il nuovo Kodiaq è stato completamente ridisegnato. La gestione di tantissime funzioni adesso è affidata agli Smart Dial Škoda, tre nuovi comandi intuitivi posti sotto il display dell'infotainment, che possono essere azionati ruotando e premendo, ciascuno dotato di un display digitale a colori con un diametro di 32 millimetri. Il design della plancia è pulito nelle linee, razionale e in grado di restituire una sensazione di qualità grazie all'accostamento di diversi materiali. Molto ben visibili, lo schermo da 10" o 13" dell'infotainment e quello da 10" del Virtual Cockpit, mentre l'head-up display è offerto per la prima volta come optional. La console centrale è stata totalmente ridisegnata grazie allo spostamento del selettore del cambio posizionato sul piantone dello sterzo. Grazie a questa modifica la consolle centrale ospita una doppia piattaforma di ricarica da 15 watt per smartphone con sistema di raffreddamento integrato. La lunghezza cresciuta di 6 cm e il diverso andamento del volume di coda offrono ancora più spazio per chi siede nella seconda e nella terza fila di sedili, confermando Kodiaq come l'unico modello Škoda in grado di ospitare sette persone. Cresce contestualmente anche il volume di carico che va da 910 a 2.105 litri per la 5 posti e da un minimo di 340 litri con i 7 sedili in uso a 2.035 litri abbattendo la seconda e la terza fila per la versione sette posti. Tanta attenzione anche verso la sostenibilità. Tutti i tessuti utilizzati per il rivestimento dei sedili, i tappetini in abitacolo e nel vano bagagli, nonché il rivestimento del padiglione sono realizzati al 100% in poliestere riciclato o, nel caso della Design Selection Lounge, una combinazione di filati riciclati con il 40% di lana naturale.

La seconda generazione di Kodiaq presenta una gamma versatile di motori moderni e altamente efficienti che include opzioni sia benzina sia diesel. E per la prima volta è disponibile anche con tecnologia ibrida. Il propulsore ibrido plug-in per Kodiaq iV offre una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e un'autonomia completamente elettrica di oltre 100 chilometri nel ciclo WLTP. La tecnologia mild-hybrid è disponibile nel 1.5 TSI da 110 kW (150 CV). Completano la gamma due diesel 2.0 TDI rispettivamente da 110 kW (150 CV) e 142 kW (193 CV). Il motore diesel più potente è accoppiato alla trazione integrale di serie e tutti i motori sono dotati di trasmissione automatica DSG.

Numerosi nuovi sistemi di assistenza. Lo spettro spazia dal Turn Assistant, che aiuta a prevenire gli incidenti durante la svolta agli incroci, al Remote Park Assistant, che consente di parcheggiare tramite un’app. Molti sistemi già disponibili nella prima generazione, come Side Assistant e Emergency Assistant, beneficiano di significativi aggiornamenti funzionali. Fino a nove airbag garantiscono la massima sicurezza passiva per gli occupanti.

Nuovo Kodiaq è proposto in tre allestimenti, Selection, Executive e Style ed è disponibile da 249 € al mese (TAN 6,99% e TAEG 8,02%). Anticipo 8.100 € - 36 mesi - Valore Futuro Garantito alla scadenza o a 45.000 Km pari alla Rata Finale di 25.707 €.

Altri dettagli sono disponibili sul sito di Cavuoto Srl, concessionaria storica del brand, che si trova a Ceppaloni (BN) sulla Strada Statale 7 Via Appia 40.