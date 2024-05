Gattuso: "Non avrei mai digerito una retrocessione in D"

Il Novara bissa il successo dell’andata superando due a uno il Fiorenzuola e rimane in serie C, una permanenza in categoria mai stata in discussione in questo doppio confronto che aveva visto Ongaro e compagni vincere in Emilia tre a uno domenica scorsa.

Nei festeggiamenti del post-partita il primo a parlare è il direttore sportivo Christian Argurio: “Siamo felicissimi e tanto emozionati, sappiamo quali sono stati i problemi da affrontare, ci sono stati tanti infortuni e delle partite gettate al vento all’ultimo minuto, abbiamo strameritato l’obbiettivo e lo avremmo dovuto fare senza passare dai play-out. C’è tanto lavoro da fare e non ci spaventa, abbiamo sempre ragionato in prospettiva futura perché abbiamo sempre creduto nella salvezza, adesso che la salvezza è ufficiale possiamo pensare ad altro ed essere ambiziosi. Abbiamo sempre creduto in Ongaro, sapevamo potesse arrivare a determinati livelli nonostante le difficoltà legate all’ambientamento in Italia, partita dopo partita è migliorato e le sue qualità sono venute fuori”.

Celebratissimo mister Gattuso autore di un vero e proprio capolavoro: “E’ stato un percorso difficilissimo, la squadra è cresciuta enormemente, sembrava impossibile salvarsi ma ringrazio i ragazzi che mi hanno seguito. Ci tenevo tanto soprattutto in questa piazza, non sarei mai riuscito a digerire una retrocessione con il Novara. Tanti addetti ai lavori mi hanno preso per pazzo ma non potevo dire di no al Novara, mi sono preso questo rischio ma adesso sono davvero contento, per la società, per la città, per i tifosi, per tutti”.