Non dateci mai per morti

A volte la parola impresa è abusata, per meglio esprimere il concetto faccio un esempio su due allenatori che mi piacciono per motivi diversi e che rispetto, Claudio Ranieri e Marco Baroni: si è parlato di impresa per la salvezza del Cagliari in questi giorni, penso che “il casteddu” abbia portato a termine un ottimo campionato, è sempre stata in linea di galleggiamento per mantenere la categoria e con un gran finale di stagione è riuscita a farcela, aveva i giocatori per portare a termine l’ennesimo gran lavoro di Ranieri, ma a mio parere non si tratta di impresa, diverso il discorso quando il tecnico romano ha vinto la premier con il Leicester, li ha veramente fatto un numero da circo come si suol dire; passiamo a Baroni uno degli allenatori più bravi e preparati passati per Novara, mi spiace solo che con lui non abbiamo conquistato la serie A perché mai come nell’anno dei play-off mi sono divertito a vedere gli azzurri; a Baroni hanno smantellato la squadra a gennaio quando già la posizione in classifica piangeva per il Verona, ottenere la salvezza con una giornata di anticipo (potevano essere addirittura due se avesse mantenuto il gol di vantaggio contro il Torino) mi pare che possa essere etichettata come un’impresa per un mister che spero abbia una possibilità almeno in una formazione di medio livello in serie A.

Tutto questo preambolo per dire che il Novara ha fatto un’impresa, addirittura in questo caso il termine è limitativo; non poteva salvarsi questa squadra che parte perdendo quasi tutte le partite, che quando può vincere a Mantova addirittura perde, che nel match successivo contro un’Atalanta giunta al “Piola” in ciabatte addirittura perde, che ha un sussulto sul campo del Renate e quando ci si aspetta la svolta in casa contro l’Albinoleffe prende due gol nei primi dieci minuti. Non poteva salvarsi una squadra che a gennaio si affida a una serie di giocatori per la maggior parte sconosciuti, addirittura un canadese a guidare l’attacco… Non si poteva salvare una squadra che nel girone di ritorno doveva, per raggiungere almeno i play-out, tenere una media punti troppo alta per tutto quello che avevamo visto nei primi mesi di campionato.

Invece ce l’abbiamo fatta, la società è intervenuta per migliorare la rosa ma bisogna dare atto a Giacomo Gattuso di avere realizzato un capolavoro. Non c’è un altro termine, un vero e proprio capolavoro. Ha dichiarato di aver dato tutto per il Novara in questi mesi, anche il tempo libero perché non avrebbe digerito una retrocessione in D nel suo palmares con gli azzurri. Sapete una cosa? Io ci credo, mi ha più volte dato l’impressione di arrivare come la squadra a fine partita senza una stilla di energia. Non posso che applaudire il mister e sperare che rimanga, non vedo di meglio in giro.

Un applauso anche al nostro pubblico, qualcuno mi ha preso in giro quando ho dichiarato che quest’anno per affetto e vicinanza alla squadra eravamo il miglior pubblico della C. Confermo quello che ho detto. E il coro una volta raggiunta la salvezza di portarci via da questa m… di categoria… L’ho trovato azzeccatissimo.

Non posso dimenticare i cuori azzurri che non ci sono più a cominciare da Marco Foti ma anche tutti gli altri che o non conoscevo o conosco meno. State sintonizzati e spingeteci verso la B l’anno prossimo.

Forza Novara Sempre!!!