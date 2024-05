Serie C. Il premio per il miglior manto erboso va al Benevento

Il premio per il miglior terreno della Serie C NOW va al Benevento. A Mantova e Cesena il riconoscimento per i gironi A e B, al Novara il premio per il miglior manto sintetico.

La qualità dei terreni di gioco, valutata e votata dagli arbitri della Can C, ha permesso ai club di ottenere il premio istituito dalla Lega Pro, che nell’ultimo anno ha posto grande attenzione al tema dei campi di gioco.

Il premio è stato consegnato dal Segretario Generale della Lega Pro, Emanuele Paolucci, al presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, in occasione della gara di Playoff tra i padroni di casa e la Torres.

L’impegno della Serie C, negli ultimi tempi, è testimoniato dalla collaborazione con importanti centri di ricerca universitari e dagli incontri organizzati sul tema dell’impiantistica. “In molte occasioni abbiamo affrontato il tema dei terreni di gioco e degli stadi poiché si tratta del principale fattore per la bellezza del gioco in campo ed è un biglietto da visita dei club. Abbiamo investito, come Serie C NOW, tempo e risorse per sensibilizzare le società verso il miglioramento delle strutture. Questo sviluppo rappresenta una vittoria, ma occorre proseguire su questa strada” – dice il presidente Matteo Marani.

Foto: sito ufficiale Lega Pro