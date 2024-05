Serie C. Gli arbitri delle gare di ritorno dei quarti di finale

Queste le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei quarti di finale dei play-off di Serie C in programma sabato 25 maggio:

AVELLINO – CATANIA

Andrea Bordin - Bassano del Grappa

Antonio D’Angelo - Perugia/Stefano Franco - Padova

Carlo Rinaldi - Bassano del Grappa

VAR: Antonio Di Martino – Teramo

AVAR: Daniele Minelli – Varese

CARRARESE – JUVENTUS NEXT GEN

Alberto Ruben Arena - Torre del Greco

Franck Loic Nana Tchato - Aprilia/Ferdinando Pizzoni - Frattamaggiore

Luca De Angeli - Milano

VAR: Marco Piccinini – Forli’

AVAR: Rodolfo Di Vuolo – Castellammare di Stabia

PADOVA – L.R. VICENZA

Mario Perri - Roma 1

Egidio Marchetti - Trento/Ayoub El Filali - Alessandria

Mattia Ubaldi - Roma 1

VAR: Francesco Meraviglia – Pistoia

AVAR: Ivano Pezzuto – Lecce

TORRES – BENEVENTO

Simone Galipo’ - Firenze

Alessandro Munerati - Rovigo/Federico Linari - Firenze

Andrea Ancora - Roma 1

VAR: Davide Ghersini – Genova

AVAR: Salvatore Longo – Paola