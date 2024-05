Torres-Benevento 0-0: i giallorossi si qualificano per le semifinali

Il Benevento, grazie ad una partita di sacrificio e sofferenza, esce indenne dal campo della Torres e, grazie alla vittoria maturata all'andata, si qualifica per le semifinali play-off di Serie C.

Auteri conferma la squadra dell'andata con Capellini al centro della difesa, Talia in cabina di regia e Lanini supportato da Perlingieri e Ciciretti in attacco. Greco risponde lanciando dal 1' Diakite con Fischnaller in panchina; c'è Antonelli al centro della difesa e Mastinu a dirigere il centrocampo.

La Torres comincia all'attacco: già al 3' destro di Diakite dal limite, Paleari si protende in tuffo alla sua sinistra e mette in corner. Al 22' punizione dalla destra per i padroni di casa, palla in area, Diakite prova a deviarla di testa ma trova ancora un attento Paleari a mettere in angolo. Nel primo dei 2' di recupero concessi dal signor Galipò, arbitro del match, Liviero, dopo una giocata di pura tecnica, va alla conclusione dal limite: Paleari alza sopra la traversa. Al riposo si va, dunque, sullo 0-0.

La ripresa regala poche occasioni dal punto di vista dei tiri in porta, la gara si fa nervosa e ne fanno le spese dapprima Zecca, che lascia la Torres in 10 uomini al 78', e poi Bolsius, che segue l'avversario negli spogliatoi rimettendo in parità numerica la sfida. Dopo i 5' di recupero, l'arbitro emette il triplice fischio finale: il Benevento è qualificato per le semifinali play-off di Serie C e affronterà la Carrarese che, a sua volta, ha battuto nel doppio confronto la Juventus Next Gen.

IL TABELLINO