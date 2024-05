Carrarese-Benevento 1-0: Finotto decide l'andata, ospiti poco incisivi

Il Benevento, allo "Stadio dei Marmi" di Carrara, perde l'andata della semifinale play-off di Serie C contro la Carrarese: decide la partita una rete di Finotto nel secondo tempo.

Auteri conferma il terzetto difensivo visto nelle ultime gare con Berra, Capellini e Viscardi; in mediana, al posto di Nardi, squalificato, c'è Agazzi; Lanini è supportato da Perlingieri e Ciciretti in attacco. Mister Calabro, allenatore dei toscani, risponde con il 3-4-2-1 con Di Gennaro al centro della difesa; Schiavi in cabina di regia; Palmieri e Panico sostengono Finotto in attacco.

La prima occasione è di marca toscana ed arriva al 10': Zuelli prova il destro a giro, la palla è centrale e Paleari mette sopra la traversa. Al 23' c'è la replica del Benevento, in una delle rare occasioni dei giallorossi in attacco nella prima frazione: Talia, su delizioso suggerimento di Perlingieri calcia col destro ma la palla finisce a lato non di molto. Al 40' nuova palla gol per la Carrarese: Palmieri va alla conclusione di precisione dal limite ma la sfera termina ad un soffio dal palo alla destra di un Paleari immobile. Al 41' il Benevento ha la migliore occasione della sua partita: Agazzi serve Perlingieri che scarica un potente sinistro in porta ma Bleve devia in corner. Il signor De Angeli, arbitro dell'incontro, manda tutti negli spogliatoi sullo 0-0.

La Carrarese, nell'intervallo, effettua due cambi: entrano Zanon e Belloni per Grassini e Cicconi; due ingressi che peseranno nell'economia della partita dei toscani. Proprio Belloni, dopo due minuti, prova la conclusione ma trova Berra, quasi sulla linea, a respingere. 7' minuto dopo doppia occasione per la Carrarese prima con Panico e poi con Belloni che provano entrambe il tiro dal limite ma, in tutti e due i casi, Paleari si produce in ottimi interventi che sventano i pericoli. Al 54' gli sforzi della Carrarese vengono premiati: punizione dalla trequarti di Schiavi, palla in area, colpo di testa di Imperiale che serve Finotto che, anch'egli di testa, mette alle spalle di Paleari. I padroni di casa, nonostante il vantaggio acquisito, non rinunciano al gioco propositivo; dal canto suo il Benevento, specie nel finale, si getta in attacco ma senza mai impensierire Bleve. Dopo 5' di recupero, l'arbitro De Angeli decreta la fine delle ostilità: la Carrarese batte il Benevento per 1-0.

IL TABELLINO