Benevento-Carrarese 2-2: giallorossi out, toscani in finale play-off

Il Benevento impatta per 2-2 al "Vigorito" contro la Carrarese nel ritorno della semifinale play-off di Serie C e, a causa della sconfitta dell'andata, viene eliminata: i toscani, in finale, troveranno il Vicenza che, a sua volta, ha eliminato l'Avellino.

Auteri stravolge la squadra e schiera il Benevento con un inedito 4-3-3: Capellini e Meccariello sono i centrali con Berra e Viscardi ai lati; Talia in regia con Pinato e Nardi a fare da cursori; Ciciretti e Perlingieri supportano Lanini in attacco. Calabro, invece, conferma il 3-4-2-1 per gli ospiti: c'è Di Gennaro a guidare la difesa; Schiavi a dirigere le operazioni in mediana; Finotto unica punta con Palmieri e Panico in appoggio.

La gara parte su buoni ritmi ed è il Benevento a trovare per primo il vantaggio al 18': angolo dalla sinistra di Ciciretti, Lanini stacca di testa e colpisce la sfera che, complice una deviazione, si insacca alle spalle di Bleve. Non c'è nemmeno il tempo di godersi la gioia che la Carrarese pareggia: imbucata centrale di Finotto che brucia Meccariello sullo scatto, resiste al ritorno di Capellini e fredda Paleari con un preciso rasoterra. I ragazzi di Auteri non ci stanno e al 35' passano ancora a condurre: Perlingieri difende palla al limite dell'area e scarica per l'accorrente Talia che lascia partire una bordata che si insacca sotto la traversa. Lo stesso Talia, però, 5' dopo, si fa ammonire per la seconda volta lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica. La prima frazione si chiude sul 2-1 per i padroni di casa.

La Carrarese fa valere la superiorità numerica invertendo la tendenza del possesso palla e pressando gli avversari nella loro metà campo. Al 66' punizione dalla lunga distanza, sulla palla ci va Schiavi che lascia partire un tiro che non da scampo a Paleari. La Carrarese gestisce il punteggio e, dopo i 5' di recupero concessi dal direttore di gara Lovison, può festeggiare la qualificazione alla finale play-off di Serie C.

IL TABELLINO