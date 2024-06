Il nuovo pallone di Serie A stagione 2024/25, PUMA ORBITA

PUMA e Lega Serie A hanno presentato il nuovo pallone ufficiale per la stagione 2024/25, chiamato PUMA ORBITA Serie A. Questo pallone sarà utilizzato in Serie A, Coppa Italia Frecciarossa, EA SPORTS FC Supercup e competizioni Primavera 1.

Il design del pallone si ispira alla storia e alla tradizione del calcio italiano, celebrando l'unicità di uno dei campionati più seguiti al mondo. PUMA ha creato questo pallone pensando all'emozione che ogni tifoso prova quando la sua squadra gioca.

Il PUMA ORBITA Serie A ha una base bianca con grafiche colorate che ricordano gli anni '80 e '90. I 12 grandi pannelli a forma di stella, con poche cuciture, migliorano il contatto con il pallone. La tecnologia avanzata del pallone include una schiuma POE per una migliore sensibilità al tocco, una superficie in PU 3D testurizzato per una maggiore aerodinamica e resistenza all'usura, e una vescica in gomma con valvola PAL per un'ottima ritenzione d'aria e rimbalzo.

Con questo nuovo pallone, PUMA e Lega Serie A vogliono condividere lo spirito e la passione del calcio italiano con i tifosi di tutto il mondo.